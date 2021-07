Omul din spatele serului Pfizer BioNTech se declara impotriva obligativitatii vaccinarii: "Poate produce efectul invers celui dorit!"

Fondatorul BioNTech - firma din spatele vaccinului Pfizer-BioNTech, unul dintre cele mai folosite vaccinuri impotriva covid-19 - Ugur Sahin considera ca vaccinarea este o "responsabilitate individuala" si pledeaza in favoarea unei vaccinari bazate pe transparenta si educatie si care sa nu aiba la baza obligativitatea vaccinarii.

Persoanele care nu se vaccineaza, "foarte probabil se vor infecta" cu noul coronavirus - care devine tot mai contagios, subliniaza cofondatorul BioNTech Ugur Sahin. "Urmatoarea generatie a virusului va avea o rata de infectiozitate de aproximativ 6-8, ceea ce inseamna ca o persoana infectata va putea infecta pana la opt persoane care nu vor fi imunizate", avertizeaza el. In opinia sa, vaccinarea este deosebit de utila, insa ea tine de o "responsabilitate individuala".

"Dupa parerea mea, in calitate de medic si de cercetator, a transforma (vaccinul anticovid intr-un vaccin) obligatoriu ar putea avea efectul invers" celui cautat, considera el. El pledeaza in favoarea unei vaccinari care sa aiba la baza transparenta si educatia in vederea convingerii persoanelor de binefacerile acesteia. Varianta indiana (delta) intuneca tot mai mult orizontul european, insa firma BioNTech ramane increzatoare. Ugur Sahin si Ozlem Tureci anunta ca efectueaza "teste in laborator pentru a vedea (daca serumul unei persoane vaccinate) este capabil sa protejeze si impotriva noilor variante".

Vaccinul dezvoltat de BioNTech "prezinta o eficienta de aproximativ 89% impotriva bolii simpromatice a varinatei delta, la doua saptamani dupa o vaccinare completa", subliniaza Ugur Sahin, care citeaza rezultate ale unui studiu britanic. Protectia asigurata de anticorpi ar putea insa sa scada in timp, insa "scutul" asigurat de "celulele T este mult mai stabil. El exista pentru a dura mult timp, poate ani de zile", apreciaza cercetatorul. Firma in domeniul biotehnologiei este in masura sa-si adapteze vaccinul, pentru a-l face mai eficient impotriva unor variante noi, care urmeaza sa apara, subliniaza cei doi cercetatori.

Un prim lot de vaccin "adaptat" variantei indiene (delta) a fost deja conceput de BioNTech "in cateva saptamani". Teste clinice urmeaza sa inceapa "in august", anunta Ozlem Tureci. Un "proces adaptat" permite fabricarea unui nou vaccin "in 100 de zile", precizeaza Ugur Sahin. BioNTech monitorizeaza mutatiile virusului si intentioneaza sa fabrice sase miliarde de doze de vaccin in perioada 2021-2022. "Nu trebuie sa ne fie frica de varianta delta", declara cercetatorul, insa o "vaccinare de rapel" poate fi necesara in vederea unei consolidari a apararii imunitare impotriva acestei tulpini contagioase. Ozlem Tureci considera aceasta a treia doza "probabil foarte utila".