Oraşe de evitat din România cu cel mai dezavantajos cost al vieţii şi perspective sumbre. Care sunt cartierele din Bucuresti in care nu merita sa stai

Costul vieţii din România, în acest an, este cu mult mai mare decât în urmă cu cinci ani, la fel şi salariul minim sau inflaţia, arată un studiu.

După un an de criză era şi normal ca în România să crească costul vieţii. Cu toate acestea, comparativ cu 2013, costurile sunt mult mai mari. De fapt, unele preţuri au crescut la rate alarmante în 2020. Din fericire, nu toate preţurile urmează această tendinţă, dar în majoritatea cazurilor vedem creşteri ale preţurilor care depăşesc inflaţia. Principalul motiv pentru majorarea preţurilor a fost creşterea bruscă şi semnificativă a salariului minim în România, dar şi creşterea inflaţiei. Din acel moment, preţurile păreau să continue să crească. Prin urmare, costul vieţii în România în 2021 este mult mai mare decât în urmă cu 5 ani.

Există un top al oraşelor în care merită să trăieşti, dar şi costurile sunt pe măsură. În oraşe precum Bucureşti, Cluj Napoca, Sibiu, sau Braşov, de exemplu, costurile au crescut semnificativ în ultimii doi ani. În acelaşi top regăsim şi oraşele Oradea, Piteşti, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova şi Iaşi, care sunt în topul oraşelor cu costuri mari ale vieţii. Dacă există acest clasament al oraşelor în care merită să locuieşti şi să trăieşti, dar cu costuri pe măsură, există un alt top al oraşelor care ar trebui evitate cu orice preţ. Aici costul vieţii este cel mai dezavantajos cu perspective foarte mici în a găsi un loc de muncă bun. Aici găsim: Reşiţa, Alexandria, Vaslui, Focşani, Piatra-Neamţ, Satu-Mare, Tulcea, Călăraşi, Botoşani, Brăila.

Exista in Bucureşti și un top al cartierelor în care este de evitat să locuieşti, dupa cum s-au clasat in josul clasamentului: 1 Mai, Vitan, Obor, Ferentari, Lujerului. În partea superioară a acestui top, insa, regăsim alte cartiere din Capitală unde avantajele costului vieţii sunt demne de luat în seamă. Cei peste 15.000 de repondeţni aii studiului din Bucuresti au spus că următoarele cartiere sunt cele are ar trebui luate în calcul pentru un mai bun trai si avantaje ale joburilor: Titan, Sălăjan, Balta Albă, Brâncoveanu, Baba Novac, Aviaţiei, Tineretului, Băneasa, Drumul Taberei.