Orașul care pune pilule contraceptive în mâncarea păsărilor: "Devin tot mai greu de controlat"

Furtul de obiecte mici, zborul brusc și ciripitul agresiv au dus pescărușii să fie considerați un adevărat flagel în orașele de pe litoral, terorizând turiștii și iritând localnicii.

Pe măsură ce aceste păsări s-au aventurat dincolo de litoral, stabilind colonii urbane, orașele au recurs la măsuri precum țepe, plase și chiar utilizarea păsărilor de pradă pentru a le descuraja. Recent, consilierii municipali din Worcester, Marea Britanie, au început să exploreze o nouă metodă: contraceptive pentru pescăruși. Inspirată de sistemele experimentale de control al porumbeilor din Barcelona și Veneția, consiliera laburistă Jill Desayrah a descris această abordare ca fiind „sex protejat pentru pescăruși".

„Sunt îngrijorată de numărul tot mai mare de pescăruși care devin greu de controlat", a declarat ea, conform unui raport publicat de The Guardian. Contraceptivele au fost utilizate cu diverse grade de succes pentru a controla populațiile de canguri, cai sălbatici, câini de preerie, veverițe gri și șobolani din metroul din New York. Totuși, experții sunt sceptici că această metodă ar putea oferi o soluție rapidă și fără riscuri.

Pescărușii nu se descurcă bine în alte regiuni Percepția că pescărușii sunt o specie dăunătoare și scăpată de sub control nu reflectă neapărat realitatea, potrivit The Guardian.

„Deși pare că unele specii de pescăruși prosperă în anumite zone urbane, în alte locuri nu se descurcă deloc bine. Oamenii ar fi surprinși să afle că multe specii de pescăruși sunt pe lista roșie în Regatul Unit - indicând cele mai mari niveluri de îngrijorare pentru conservare - inclusiv pescărușii hering și pescărușii cu spatele negru mai mic, ambele fiind în declin pe plan național", a afirmat un purtător de cuvânt al Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Provocarea: cum ar putea pescărușii să ia pilula zilnic? Un studiu anual realizat în Blackpole, zona din Worcester propusă pentru un proiect pilot, a constatat că 376 de perechi de pescăruși trăiesc în parcuri comerciale și zone industriale. Majoritatea sunt pescăruși mici cu spatele negru, o specie protejată. Totuși, eficiența metodei rămâne o problemă: pescărușii ar trebui să consume pilula zilnic. Având în vedere că resturile alimentare sunt disponibile din belșug, nu există garanția că hrana care conține contraceptive va fi aleasă.

„Pescărușii consumă o gamă variată de alimente", a spus Cecilia Soldatini, cercetător principal la Universitatea La Paz din Mexic. Echipa sa folosește cartofi prăjiți cu brânză pentru a atrage pescărușii, însă păsările refuză cartofii prăjiți care devin umeda după ploaie.