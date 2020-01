Orban l-a pus sef la Cadastru pe un lider local PNL, cu afaceri in domeniu si zeci de contracte cu statul

Premierul Ludovic Orban l-a demis pe Radu-Codrut Stefanescu de la sefia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), numindu-l in loc pe Laurentiu Alexandru Blaga, vicepresedinte PNL Alba care detine o firma de cadastru, acuzat ca e abonat la contracte cu statul.

Radu-Codrut Stefanescu fusese numit la sefia Cadastrului in 2015 de premierul de atunci, Victor Ponta, la propunera lui Liviu Dragnea, la acel moment ministru al Dezvoltarii. La alegerile parlamentare din 2016, numele sau fusese avansat de PSD Targoviste pentru a intra in cursa, insa in cele din urma candidatura nu s-a concretizat.

In ce-l priveste pe Blaga, la finalul verii trecute, inainte de alegerile prezidentiale, acesta a fost subiect de scandal intre PNL si USR. Mai exact, dupa articolele publicate de Rise Project in legatura cu Dan Barna, deputatul PNL de Alba Florin Roman a facut mai multe declaratii in care il compara pe liderul USR cu Liviu Dragnea, spunand ca s-au imbogatit din contracte cu statul.

In replica, presedintele USR Alba Beniamin Todosiu a prezentat o ancheta jurnalistica ce arata ca un apropiat al lui Florin Roman, coleg si de partid, traieste din contracte cu statul. Era vorba chiar de Laurentiu Alexandru Blaga.

"Pe deputatul de Alba Florin Roman l-au suparat contractele pe care firma lui Dan Barna le-a obtinut, prin licitatie, inainte de intrarea in politica. In cazul lui Dan Barna este vorba despre fonduri europene. Acest tip de contracte sunt supuse unor verificari cat se poate de serioase, nu se compara cu contractele obtinute de firma unui politician prin incredintare directa, de catre o primarii conduse de colegi de partid", acuza la finalul lunii august Todosiu.

Acesta arata ca in 2016 firma SC Larry Vermessungen SRL, unde actionar unic e Blaga, a beneficiat de 7 contracte cu bani publici, in suma totala de 77.652 lei. In 2017 problemele deja deveneau mai complicate, sustinea Todosiu, care mentiona ca veniturile firmei au fost de 169.825 inca doar din cele 14 contracte cu bani publici a incasat 375.845 de lei.

In plus, liderul USR Alba acuza ca ar mai fi existat si o a doua firma, insa nedeclarata, a lui Blaga, care de asemenea ar fi inceput sa primeasca contracte pe fonduri publice din ianuarie 2017, precizand ca 17 contracte in valoare totala de 504.016 lei au fost date acestei societati prin incredintare directa. Si aceasta firma ar fi declarat venituri la jumatate din aceasta suma.

Larry & Cory Vermessungen SRL a primit contracte pe bani publici, prin primariile controlate de liberali, si in 2018 - 26 de contracte de achizitii directe in suma totala de 259.912 lei si o singura licitatie castigata, in valoare de 66.677 lei -, dar si in 2019 - 13 contracte prin incredintare directa in suma totala de 720.000 de lei.

La acel moment, deputatul Florin Roman a spus ca nu are niciun fel de legatura cu Laurentiu Blaga si ca il da in judecata pe Todosiu pentru acuzatiile sale. Nu este clar daca acest lucru s-a si intamplat.