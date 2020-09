Orban pregăteşte remanierea de toamnă în Guvern. Ce miniştri pleacă

Imediat după alegerile locale va avea loc o remaniere guvernamentală. Ministrul Mediului, Costel Alexe, candidează pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, unde are şanse mari să câştige.

Prin urmare, va părăsi Executivului pentru a conduce judeţul în următorii patru ani. Costel Alexe va face echipă în Iaşi cu primarul Mihai Chirica, pe care l-a transferat în PNL, după ce, în urmă cu patru ani, fusese ales pe listele PSD. Costel Alexe a fost crescut politic de fostul baron de Iaşi Relu Fenechiu, trecut între timp prin închisoare pentru corupţie. Însă Alexe nu l-a uitat. Firma condusă de soţia lui Relu Fenechiu a făcut 60 de proiecte de consultanţă cu primăriile din ţară pentru iluminat stradal pe banii Ministerului Mediului condus de Costel Alexe.

La alegerile locale candidează şi ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, care a intrat în cursa pentru Primăria Focşani. Ion Ştefan a candidat şi în urmă cu patru ani: ba chiar a fost primar pentru o noapte, dar dimineaţă s-a trezit pe locul doi, fiind învins de candidatul PSD Cristi Misăilă, după modelul Mircea Geoană - Traian Băsescu din 2009. Ion Ştefan este unul dintre oamenii de încredere ai premierului Ludovic Orban, care i-a lăsat pe mână Ministerul Dezvoltării, rezervorul cu bani bugetari pentru baronii locali. Ca ministru, Ion Ştefan s-a plâns că laptopurile angajaţilor din minister sunt prea mici.

"Stau de vorbă cu colegii mei, cu oameni din minister, că ei sunt oameni, au CNP şi ei, sunt oameni ca şi noi, cu mâini şi cu picioare, cu ochi, se nasc sau sunt născuţi, vin la servici, se trezesc dimineaţa. Lucrăm mult în telemuncă, lucrăm mult la distanţă. Şi am cerut să mărim ritmul de implementare a proiectelor, să semnăm, să investim, să fluidizăm. Şi am chemat întreaga echipă de conducere la programul operaţional regional. Din discuţiile avute s-a ridicat problema că nu au laptopuri, că laptopurile sunt foarte mici şi că calculatoarele lor sunt din nou mici, depăşite şi-aşa mai departe", s-a plâns ministrul într-o emisiune televizată.

Ion Ştefan e cunoscut ca ministrul "Grindă". A devenit celebru în spaţiul public după ce a explicat că vila în care locuieşte a ieşit cu un etaj în plus dintr-o greşeală a constructorului. "Nu sunt băiat pretenţios, aşa. La mansardă nu cred că am urcat de două ori pe an, aşa a fost, a greşit constructorul o grindă şi a ieşit mansarda etaj. Dar, asta e viaţa, doar n-oi dărâma casa. Ea şi-a dorit casă mare, ea să plătească", declara Ion Ştefan. "Ea" era soţia. Gafele făcute de Ion Ştefan au stârnit chiar şi nemulţumirea preşedintelui Klaus Iohannis, care nu-l mai vrea ministru, susţin surse politice pentru Adevărul. "Dacă va câştiga primăria Focşani va rămâne acolo, dacă nu, va candida la parlamentare, dar ministru nu va mai fi pe viitor", susţin sursele citate.

Monica Anisie, ministrul Educaţiei, este cu un picior în afara Guvernului: modul în care a gestionat începerea anului şcolar şi gafele repetate au strârnit antipatia părinţilor, susţin sursele citate. Anisie a dat asigurări că băncile elevilor vor fi dotate cu "pepsiglas". Şi Violeta Alexandru are zilele numărate în Guvern, deşi prestaţia sa ca ministru al Muncii e apreciată de premierul Ludovic Orban. Totuşi, mai mulţi angajaţi din minister au intrat în conflict cu Violeta Alexandru, la fel şi unii colegi de partid. "Violeta Alexandru munceşte foarte mult, a vrut să cureţe ministerul după Olguţa Vasilescu, dar, din păcate, nu e apreciată nici de partid, nici de colegii din Guvern, care vor linişte", susţine unul dintre vicepreşedinţii PNL pentru Adevărul. Monica Anisie şi Violeta Alexandru vor prinde oricum locuri eligibile la alegerile parlamentare din decembrie. Anisie conduce filiala PNL Sector2, în timp ce Violeta Alexandru e preşedintele PNL Bucureşti, filială reformată după era blaturilor cu PSD. "Va fi o situţie ingrată pentru Ludovic Orban, care-şi pierde exact oamenii de încredere din Guvern, restul miniştrilor fiind mai apropiaţi de Klaus Iohannis", conchid sursele citate.