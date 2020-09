Oreste Teodorescu: "CNA... o mizerie! Necromantul din imagine m-a amendat pentru ticalosia colonelului Paraschiv"

Oreste Teodorescu, realizatorul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea Plus, posteaza revoltat - si pe buna dreptate - pe pagina sa de Facebook:

"Trăim intr-un stat unde instituțiile sunt parazitate de niște strigoi politici! După ce am primit 35.000 lei amenzi de la CNA pentru trei emisiuni despre UDMR, necromantul din imagine a propus încă o amenda de 15.000 lei pentru ca nu am cerut dovezi invitaților despre ticăloșia colonelul Paraschiv care a călcat in picioare protestarii pașnici din 10 August 2018. In urma votului s-a decis sa plătesc 10.000 de lei! Mi se pare absolut amuzanta turbarea acestor nevolnici care au senzația ca ma sperie cu abuzurile lor stupide! Însă mi-am cam pierdut atât răbdarea cât și respectul pentru acest stat putred!", scrie Oreste.