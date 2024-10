Pacientă condamnată la moarte de medicii din Bacău, salvată în Turcia: „Să ne lase să trăim, să nu ne ajute să murim!"

O femeie din Bacău, căreia medicii i-au mai dat câteva luni de trăit și au trimis-o acasă pentru a-și pune lucrurile în ordine înainte de a muri, a fost salvată în Turcia. Între timp, pacienta a dat în judecată statul român pentru a i se deconta tratamentul care o ajută să supraviețuiască și care costă, lunar, 4.000 de euro.

Crina Ostace are 56 de ani şi în 2021 a aflat că are cancer. La sfârşitul anului trecut, boala a recidivat. Șocul diagnosticului cumplit a fost dublat de indiferența și cinismul medicilor din Bacău. Specialiștii i-au transmis pacientei, în urma investigațiilor efectuate, că mai are doar 5-6 luni de trăit „(...) Să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez. Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără", a povestit pacienta.

Hotărâtă să lupte cu boala cumplită, femeia a plecat în Turcia, cu banii obținuți din donațiile oamenilor cu suflet. Aici nu i-a vorbit nicio secundă despre moarte, din contră, toate discuțiile au fost despre speranță și optimism, alături de o schemă de tratament care a ajutat-o să supraviețuiască. Numai că tratamentul este costisitor și nu se decontează în România. Este vorba despre, 4.000 de euro pe lună, sumă care depășește cu mult posibilitățile financiare ale Crinei, care a luat în considerare chiar să-și vândă locuința și să stea cu chirie.

Michael Schenker, președintele comisiei de oncologie din Ministerul Sănătății, a spus că medicamentul i-a salvat viața femeii: „Tratamentul o ajută clar. Boala nu mai evoluează. Celulele nu se multiplică. Ăsta e beneficiul unui astfel de medicament". Ca să poată obține tratamentul, pacienta a dat statul român în judecată. „Asta e dureros, să ne lase să trăim, să nu ne ajute să murim. Autoritățile parcă ne ajută să murim, nu știu, nu, nu, nu le place să se bucure că oamenii trăiesc și câștigă, câștigă lupta cu această boală", spune femeia.

Pentru dreptul la tratament gratuit, pacienta luptă în instanță deoarece România nu a reglementat așa-numitele tratamente off label, ca al ei. Este vorba despre medicamente autorizate doar pentru unele boli, dar care dau rezultate și în cazul altor afecțiuni. Un proiect de lege care ar fi trebuit să reglementeze această situație zace în sertarele Ministerului Sănătăţii de 6 ani. Despre faptul că femeia a fost salvată în străinătate, Aurelia Taga, managerul spitalului din Bacău, și-a cerut scuze: „Ne pare rău pentru situația creată cu doamna în cauză. Cred că a fost o deficiență de comunicare pentru care ne cerem scuze, dar ne bucurăm pentru dânsa că a reușit să supraviețuiască".