Pandemia depopulaza planeta si prin cancer si alte boli mortale care nu mai pot fi tratate. Se moare de 10 ori mai mult decât de Covid-19

​​Pandemia de COVID-19 a marcat întreaga lume în ultimul an și jumătate și va continua să o facă. Noul coronavirus, SARS-CoV-2, a făcut peste 4,7 milioane de victime la nivel mondial, potrivit datelor centralizate până la 21 septembrie 2021. In acelasi timp, aproximativ 50 de milioane de persoane au murit in intreaga lume de cancer si alte boli mortale care nu au putut fi tratate. În România, până la aceeași data, erau confirmate 1.158.841 persoane infectate cu Covid și 35.721 decese cauzate de coronavirus. Insa intr-un an, conform statisticilor 88% din persoanele bolnave de cancer au decedat.

Specialiștii atrag atenția că virusul SARS-CoV-2 nu face victime doar prin acțiunea sa directă, respectiv prin infecția propriu-zisă, ci acționează și indirect la creșterea mortalității și incidenței bolilor grave, contribuind la reducerea prezenței la medic pentru controale de rutină sau în cazul apariției diverselor simptome. Pe scurt, oamenii au evitat în număr tot mai mare să se prezinte la medic în timpul pandemiei, de teama coronavirusului și din cauza faptului că unele spitale de proximitate au fost transformate în unități COVID. Mai mult, o parte dintre pacienții aflați sub tratament pentru boli grave au întrerupt tratamentul, o arată cele mai recente date din domeniu.

Cancerul este a doua cea mai frecventă cauză de deces la nivel mondial, după bolile cardiovasculare. Aceeași clasificare se păstrează și în cazul României. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în 2019, aproximativ 20% din totalul deceselor la nivel national au fost cauzate de tumori (cancer), în timp ce bolile cardiovasculare au provocat aproximativ 55% din totalul deceselor în rândul românilor.

„Cancerul este, de obicei, un inamic silențios, și trebuie depistat și investigat din timp. Accesul la diagnosticarea precoce, tratamentul și monitorizarea clinică a bolnavilor de cancer trebuie să fie și să rămână o prioritate, iar pentru noi, pacienţii, trebuie să fie o prioritate prezentarea la medic ori de câte ori avem simptome", a explicat Cezar Irimia, Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

În România, cea mai frecventă cauză de deces prin cancer este reprezentată de cancerul pulmonar. Acest tip de cancer provoacă aproximativ 20% din totalul deceslor cauzate de această boală. Mai mult, în contextul pandemiei, cancerul pulmonar riscă o subdiagnosticare și mai accentuată, dat fiind faptul că simptomele sale pot fi confundate cu cele ale unei răceli sau gripe, avertizează un grup de asociații și societăți medicale din România, care au inițiat campania de conștientizare a importanței prezentării la medic pentru controale periodice sau în cazul simptomatologiei specifice, „O nouă realitate. Același cancer".

Una dintre cauzele care conduc la creșterea ratei de deces în rândul bolnavilor de cancer este subdiagnosticarea sau diagnosticarea tardivă a acestei boli. În 2020, diagnosticarea diferitelor tipuri de cancer a scăzut cu aproximativ 40% și tendința se accentuează în contextul actual, al valului al 4- lea de infectări cu SARS-CoV-2, arată cele mai recente statistici în domeniul sănătății.

În context pandemic, tot mai mulți români au evitat prezentarea la medic pentru simptome nou apărute sau programarea la medicul specialist pentru controale de rutină. Acest comportament a fost influențat de teama de a contracta coronavirusul în spitale și clinici.

Totodată, mulți pacienți cu un diagnostic de cancer au întrerupt tratamentul din mai multe motive, precum întârzierea programărilor și concentrarea resurselor medicale în ultimul an pe reducerea riscului de răspândire a COVID-19.

„Întreruperea tratamentului poate fi fatală. În cazul unor boli extrem de grave, cum este cancerul, pacienții nu trebuie să stopeze tratamentul indiferent de circumstanțe. Monitorizarea continua și continuarea tratamentului sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire indiferent de tipul de cancer despre care vorbim. Acest aspect trebuie avut în vedere și de cei care coordonează activitatea sistemului medical, iar greșelile care au fost făcute la începutul pandemiei, cum ar fi închiderea spitalelor de pneumologie pentru transformarea lor în spitale COVID, să nu se mai repete", avertizează Cezar Irimia.

Cancerul este deseori numit „boala tăcută", pentru că, de cele mai multe ori, pacienții nu prezintă simptome în fazele incipiente ale bolii. Din acest motiv, controalele de rutină sunt esențiale în prevenirea formelor grave de cancer, dar și pentru diagnosticarea și tratamentul precoce care pot salva vieți.

FABC (Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer), SNOMR (Societatea Națională de Oncologie Medicală din România), SRROM (Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală), SRR (Societatea Română de Radioterapie), SRP (Societatea Română de Pneumologie), SNMF (Societatea Națională de Medicina Familiei), cu sprijinul AstraZeneca, au inițiat campania de conștientizare „O nouă realitate. Același cancer", pentru a încuraja prezentarea la medic pentru controale periodice și în cazul unor simptome specifice.