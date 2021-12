Pastila anti-Covid de la Pfizer între riscuri și beneficii. Experții avertizează că nu oricine poate lua acest medicament

Pastila Pfizer, aprobată de urgență și primită cu mare bucurie de o lume întreagă, a venit ca o soluție salvatoare. Alături de pastila Merck, ea reprezintă primul tratament dedicat Covid, un tratament mult așteptat care ar urma să schimbe regulile "jocului" în pandemie.

Și totuși, specialiștii atrag atenția că în niciun caz nu este un simplu tratament de luat acasă de oricine. Administrarea acestor pastile va necesita supravegherea atentă de către medici și farmaciști pentru că o componentă din cocktailul antiviral ar putea interfera cu o gamă largă de medicamente. Cocktail-ul Paxlovid constă în două tablete de antiviral Nirmatrelvir și o tabletă de Ritonavir, un medicament utilizat în tratmentul HIV. Ritonavir suprimă o enizmă-cheie din ficat numită CYP3A, care metabolizeaza medicamentele, inclusiv Nirmatrelvir. În cazul tratamentului Paxlovid, Ritonavir încetinește reacția corpului la antiviralul activ și îl ajută să rămână la niveluri terapeutice pentru mai mult timp.

Acesta pare să fie și motivul eficienței ridicate a pastilei Paxlovid în studiile clinice. Dar, atunci când Paxlovid este administrat în paralel cu alte medicamente metabolizate folosind tot enzima CYP3A, principala îngrijorare este efectul de booster dat de Ritonavir, care ar putea duce și restul de medicamente administrate la niveluri toxice. Iar ceea ce complică lucrurile este că medicamentele care interferează cu Paxlovid sunt cele deja prescrise la pacienții cei mai vulnerabili în fața Covid. Printre acestea se numără anticoagulantele, statinele, antidepresivele, imunospupresoarele, corticosteroizii (incluziv inhalatori), medicamentele pentru aritmii, colesterol sau cele pentru disfuncții erectile, combinația dintre aceste substanțe având potențial letal, atrage atenția publicația NBC News.

"Unele combinații pot fi gestionate ușor, dar în unele situații va trebui să fim foarte atenți", afirmă Peter Anderson, profesor de Științe Farmaceutice la Universitatea din Colorado. Dr. William Werbel, asistent la catedra de medicină la Johns Hopkins University, specializat în transplanturi în cadrul bolilor infecțioase, îi sfătuiește pe cei vulnerabili la complicații date de Covid să discute cu medicul curant sau măcar cu un farmacist priceput cu privire la schimbările pe care ar trebui să le facă în cazul în care ar primi tratamentul Paxlovid, încă de dinainte să se infecteze. "Oricine se bazează pe Paxlovid, care trebuie administrat în primele cinci zile de la debutul simptomelor, ar trebui să se asigure că medicul curant știe lista completa a medicamentelor și suplimentelor alimentare pe care le ia", spune Anderson.

Unele medicamente, cum ar fi statinele, pot fi oprite în timpul tratamentului, spune Anderson. Spre exemplu, în cazul anticoagulantelor, nu trebuie renunțat la ele, ci doar micșorată doza. Unele medicamente pentru artimii cardiace nu pot fi luate concomitent cu Paxlovid. Într-o declarație pentru publicația The Hill, un purtător de cuvânt Pfizer a afirmat că "potențialul interferențelor cu alte pastile în ceea ce privește Paxlovid a fost examinat într-o serie de studii in vitro, dar și în studii clinice". "Efectul său în metabolismul medicamentelor ar putea avea ca rezultat o interferență cu alte pastile și unele medicamente ar putea fi contraindicate. Cu toate acestea, având în vedere că Paxlovid are o durată scurtă de administrare de cinci zile, în combinație cu Ritonavir de 100 de miligrame, credem că medicii ar trebui să poată gesitiona, în general, combinația cu alte medicamente", se arată în declarația de presă a oficialului Pfizer.

"Fișa de descriere depusă în solicitarea pentru aprobarea de urgentă include informații privind interacțiunea cu alte medicamente și contraindicații. Medicii ar trebui să țină cont de potențialul interacțiunilor cu alte medicamente înainte și în timpul terapiei cu Paxlovid, reanalizând medicația administrată concomitent cu medicamentul Paxlovid", a completat acesta. Și totuși, spune purtătorul de cuvânt, "luând în considerare numărul mare de medicamente cu care poate interfera, cadrele medicale și pacienții trebuie să ia în considerare raportul risc-beneficiu înainte de a începe un nou tratament".

Agenția de presă a notat și că pastila Pfizer nu este recomandată pentru pacienții cu probleme cu rinichii și cu ficatul. De asemenea, pastilele antivirale nu sunt autorizate pentru administrarea la pacienții spitalizați cu Covid pentru că tratamentul trebuie luat repede după apariția primelor simptome și dacă boala este ușoară sau moderată. De fapt, FDA a alcătuit și lista de medicamente care tebuie evitate în timpul administrării Paxlovid, o listă care are peste șase pagini. Cu toate acestea, aprobarea pastilei Pfizer la începutul acestei luni a fost văzută ca un mare pas înainte în lupta împotriva virusului, mai ales după ce studiile au arătat că reduce riscul de spitalizare sau deces cu 89% în cazul pacienților vulnerabili.