Pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care isi falsifica certificatul de vaccinare anti-Covid

Autoritatile din Israel vor lua masuri dure la adresa celor care indraznesc sa falsifice certificatul de vaccinare sau asa numitul pasaport verde: pedeapsa cu inchisoarea. Anuntul a fost facut de ministrul israelian al Sanatatii.

"Vreau sa spun ca oricine crede ca acesta este un joc pentru copii si tipareste un certificat de vaccinare la domiciliu va fi in cele din urma prins si distractia se va termina in inchisoare", a declarat Yuli Edelstein. "Astazi prezentam un mesaj urias pentru cei inoculati", a spus ministrul intr-o conferinta de presa la Ierusalim. "Asa va fi prima etapa a intoarcerii voastre la viata - aproape - normala", a adaugat el. "Inoculati si recuperati, (israelienii) pot, inca de duminica, sa mearga la sali de sport, teatre, la hoteluri, spectacole si de asemenea la sinagogi, cei care se vor inregistra ca folosesc +pasaportul verde+", a explicat el.

Edelstein, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a adaugat ca anumite locuri de munca ar cere angajatilor lor fie sa se vaccineze sau daca nu, sa efectueze un test de coronavirus la fiecare 48 de ore. "Este de datoria noastra sa protejam sanatatea publicului in intregime", a spus el. "Cabinetul coronavirus" al lui Netanyahu a aprobat luni seara un plan pentru a ridica treptat restrictiile dupa un al treilea lockdown la nivel national.

Se redeschid o parte din scoli

Mai multe clase scolare se vor deschide incepand de duminica, in conformitate cu un sistem de semafor ce eticheteaza orasele verde, galben, portocaliu si rosu in functie de rata lor de infectii cu coronavirus. Centrele comerciale, pietele, magazinele stradale, muzeele, bibliotecile si sinagogile se vor deschide de asemenea duminica, in conformitate cu reglementarile stricte pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Israelul a inregistrat 5.486 de decese legate de COVID-19.