Perchezitii la "Apele Romane". Procurorii ridica acte si echipamente electronice: "Am vazut asa ceva doar in filmele SF"

Alex Nedea, unul dintre jurnalistii Recorder care au dezvaluit cazul chelneritei angajate pe un post de inginer, a scris pe Facebook ca mascatii au descins joi, 11 februarie, la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie condusa de Petru Avram.

"Am vazut asa ceva doar in filmele SF", spune un angajat profund impresionat de secventele din aceste momente de pe holurile institutiei, scrie Alex Nedea pe Facebook.

Procurorii DNA si jandarmii au descins la sediul Apelor Romane din Iasi joi, 11 februarie, pentru a investiga modul in care se fac angajarile in institutie. Astfel, au ridicat echipamente electronice si documente, asta la o saptamana dupa ce au fost facute perchezitii si la sediul central din Bucuresti.

O tanara chelnerita din Iasi a fost angajata pe postul de inginer la unul dintre departamentele-cheie de la Apele Romane, care se ocupa de apararea impotriva inundatiilor.

Este vorba despre Simona Iancu. Tanara nu are nicio calificare pentru noul ei loc de munca si nu cunoaste notiuni elementare. Ulterior, in urma scandalului, femeia si-a dat demisia, iar postul inginerului care a reclamat angajarea a fost desfiintat. Cu toate acestea, directorul a ramas in functie.