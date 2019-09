Pesedistii de la PNL. Pavel Popescu de la Sector 4 e pe fata cu Cosmin Tenu de la PSD

Cum ramane cu decizia Biroului Permanent National a Partidului National Liberal nr 25 din data de 12.08.2019, care solicita filialelor PNL sa nu primeasca membrii PSD?!

La PNL sector 4, seful de filiala Pavel Popescu, se afiseaza (vezi foto) la evenimente cu un membru PSD, Cosmin Tenu, care este bagat in compania locala de Ecoigenizare, la celebrele societati arondate primariilor, in acest caz in domeniul primarului Sectorului 4, Daniel Baluta.