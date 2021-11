Pfizer dă licența și altor companii să producă pastila sa anti-Covid: "Vom putea oferi acces la mai mult de 4 miliarde de oameni!"

Pfizer a semnat un acord cu un grup sprijinit de ONU pentru a permite altor producători să fabrice pastila sa experimentală împotriva Covid-19, o măsură care ar putea face ca tratamentul să fie disponibil pentru mai mult de jumătate din populaţia lumii.

Într-o declaraţie emisă marţi, Pfizer a transmis că va acorda o licenţă pentru pastila sa antivirală către Medicines Patent Pool, cu sediul la Geneva, care va permite companiilor de medicamente generice să producă pilula pentru a fi utilizată în 95 de ţări, reprezentând aproximativ 53% din populaţia lumii, potrivit NBC News. "Este destul de semnificativ faptul că vom putea oferi acces la un medicament care pare a fi eficient şi care tocmai a fost dezvoltat, la mai mult de 4 miliarde de oameni", a declarat Esteban Burrone, şef de politică la Medicines Patent Pool.

"Încercăm să găsim un echilibru foarte delicat între interesele (companiei), sustenabilitatea cerută de producătorii de medicamente generice şi, cel mai important, nevoile de sănătate publică din ţările cu venituri mici şi medii", a adăugat Burrone. Conform termenilor acordului, Pfizer nu va primi redevenţe pentru vânzările din ţările cu venituri mici şi va renunţa la redevenţele pentru vânzările din toate ţările vizate de acord atât timp cât COVID-19 rămâne o urgenţă de sănătate publică.

La începutul acestei luni, Pfizer a declarat că pilula sa a redus riscul de spitalizare şi deces cu aproape 90% la persoanele cu infecţii uşoare până la moderate cu coronavirus. Experţii independenţi au recomandat oprirea studiului companiei pe baza rezultatelor promiţătoare ale acesteia. Pfizer a declarat că va cere Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente şi altor autorităţi de reglementare să autorizeze pilula cât mai curând posibil. Pfizer a declarat că pilula sa pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficientă în prevenirea îmbolnăvirilor grave în rândul persoanelor cu risc.

Un studiu al pilulei antivirale experimentale de la Pfizer Inc (PFE.N) pentru COVID-19 a demonstrat că medicamentul reduce cu 89% șansele de spitalizare sau deces pentru adulții cu risc de a dezvolta o boală severă, a anunțat vineri compania. Rezultatele par să le depășească pe cele observate la pilula Merck & Co Inc (MRK.N), molnupiravir, despre care s-a demonstrat luna trecută că reduce la jumătate probabilitatea de a muri sau de a fi spitalizat pentru pacienții cu COVID-19, de asemenea, cu risc ridicat de îmbolnăvire gravă. Datele complete ale testului nu sunt încă disponibile de la nicio companie.

Acțiunile Pfizer au crescut cu 13%, până la 49,47 dolari, în timp ce cele ale Merck au scăzut cu 6%, până la 84,69 dolari. Pfizer a declarat că intenționează să prezinte Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente rezultatele testelor intermediare pentru pilula sa, care este administrată în combinație cu un antiviral mai vechi numit ritonavir, ca parte a cererii de utilizare de urgență pe care a deschis-o în octombrie. Tratamentul combinat, care va avea numele de marcă Paxlovid, constă în trei pastile administrate de două ori pe zi.

Analiza a 1.219 de pacienți din studiul lui Pfizer a analizat spitalizările sau decesele în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 ușor până la moderat, cu cel puțin un factor de risc pentru dezvoltarea bolilor severe, cum ar fi obezitatea sau vârsta înaintată. S-a constatat că 0,8% dintre cei cărora li s-a administrat medicamentul Pfizer în trei zile de la debutul simptomelor au fost internați în spital și niciunul nu a murit la 28 de zile după tratament. Aceasta, comparativ cu o rată de spitalizare de 7% pentru pacienții cu placebo. Au fost, de asemenea, șapte decese în grupul placebo, potrivit Reuters.

Ratele au fost similare pentru pacienții tratați în decurs de cinci zile de la simptome - 1% din grupul de tratament a fost spitalizat, comparativ cu 6,7% pentru grupul placebo, care a inclus 10 decese. Antiviralele trebuie administrate cât mai devreme posibil, înainte ca o infecție să se instaleze, pentru a fi cât mai eficiente. Merck și-a testat medicamentul în cinci zile de la debutul simptomelor.

„Am văzut că am avut o eficacitate ridicată, chiar dacă au fost cinci zile după ce un pacient a fost tratat... oamenii ar putea aștepta câteva zile înainte de a face un test sau ceva, iar asta înseamnă că avem timp să tratăm oamenii și oferă cu adevărat un beneficiu din perspectiva sănătății publice", a declarat Annaliesa Anderson, șefa programului Pfizer, pentru Reuters.

Compania nu a detaliat efectele secundare ale tratamentului, dar a spus că evenimentele adverse au avut loc la aproximativ 20% atât din pacienții tratați, cât și din cei placebo. „Aceste date sugerează că candidatul nostru antiviral oral, dacă este aprobat de autoritățile de reglementare, are potențialul de a salva viețile pacienților, de a reduce severitatea infecțiilor cu COVID-19 și de a elimina până la nouă din zece spitalizări", a declarat Albert Bourla, directorul executiv al Pfizer. a spus într-o declarație.

Pfizer a declarat că în prezent se așteaptă să producă peste 180.000 de pastile până la sfârșitul anului 2021 și cel puțin 50 de milioane până la sfârșitul lui 2022, dintre care 21 de milioane vor fi produse în prima jumătate a anului. Experții în boli infecțioase subliniază că prevenirea COVID-19 prin utilizarea pe scară largă a vaccinurilor rămâne cea mai bună modalitate de a controla pandemia, dar doar 58% dintre americani sunt complet vaccinați și accesul în multe părți ale lumii la seruri este limitat.

Medicamentul Pfizer, parte dintr-o clasă cunoscută sub numele de inhibitori de protează, este conceput pentru a bloca o enzimă de care coronavirusul are nevoie pentru a se multiplica. Molnupiravirul Merck are un mecanism diferit de acțiune conceput pentru a introduce erori în codul genetic al virusului. Merck a vândut deja milioane din medicamentul, care a fost aprobat săptămâna aceasta de autoritățile de reglementare din Marea Britanie, în Statele Unite, Regatul Unit și altele. Pfizer studiază, de asemenea, dacă pilula sa ar putea fi utilizată de persoane fără factori de risc pentru COVID-19 grav, precum și pentru a preveni infecția cu coronavirus la persoanele expuse la virus.