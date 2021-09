Planeta 9, misterul descifrat de astronomii americani: Unde se ascunde în Sistemul Solar

Astronomii de la Institutul de Tehnologie Califonia (Caltech) din Pasadena au reușit să descifreze misterul legat de Planeta 9, a cărei existență a fost dezbătută intens de către oameni de știință din întreaga lume, de mai mulți ani. Acum, cercetătorii au cartografiat orbita acesteia, care a fost localizată la marginea Sistemului nostru Solar.

Mike Brown și Konstantin Batygin au facut traseul orbital al planetei mistice denumite Planeta 9 sau Planeta X, care încă nu fusese descoperit. "Cea mai mare probabilitate" al locului unde se află Planeta 9 este aproape de afeliu - punctul cel mai îndepărtat de Soare - în jur de 60 de grade față de Ascensiunea dreaptă, una dintre coordonatele astronomice ecuatoriale. Dacă Planeta 9 s-ar afla la distanța mediană a afeliei, asta ar însemna aproximativ 500 de unități astronomice (AU) sau aproximativ 74,8 de miliarde de kilometri de Soare. "Pentru multe ipoteze rezonabile, Planeta 9 este mai aproape și mai strălucitoare decât se aștepta inițial", au scris cercetătorii în studiu.

Brown și Batygin au creat harta uitându-se la unele dintre obiectele cunoscute din Centura Kuiper, unde se găsesc corpuri înghețate din trecutul lui Neptun, multe din ele având orbite ciudate, despre care cercetătorii cred că ar fi fost afectate de Planeta 9. Din analiza celor doi astronomi de la Caltech, s-a estimat că Planeta 9 are o masă de 6,2 ori mai mare decât Pământul și un perifeliu de aproximativ 300 UA. Ea are o înclinație de zero grade, în timp ce a lui Pluto este de 17 grade.