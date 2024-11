Planul pus la cale de o damă de companie din București: Bărbatul dornic de prietenie a fost păcălit și a sfârșit tâlhărit de banda concubinului

O damă de companie din București a pus la cale un plan, alături de concubinul ei, pentru a stoarce de bani un bărbat pe care l-a cunoscut online. Astfel s-a ajuns ca amatorul de discuții în timpul liber să fie sechestrat și tâlhărit de 40.000 de lei.

Astăzi, 21 noiembrie 2024, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale - Sector 5 au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, lipsire de libertate, șantaj, amenințare și influențarea declarațiilor.

În fapt, în noaptea de 8/9 noiembrie 2024, un bărbat ar fi fost ademenit de către o femeie, cu care ar fi avut o relație, să meargă la o adresă din Sectorul 5, moment în care, în locuință ar fi venit și alți patru bărbați. Astfel, persoana vătămată ar fi fost constrânsă de către cei patru, prin întrebuințarea de amenințări și agresiuni fizice, să efectueze două tranzacții bancare, în valoare de 40.700 de lei.

Din cercetări, s-a stabilit că cei patru bărbați ar fi folosit la comiterea faptei un pistol și un obiect tăietor-înțepător, context în care nu i-ar fi permis persoanei vătămate să părăsească locația menționată. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 21 noiembrie 2024, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, persoanele bănuite fiind depistate și conduse la audieri. Față de cei în cauză urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale - Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, lipsire de libertate, șantaj, amenințare și influențarea declarațiilor. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

Victima a apelat la serviciile unei dame de companie, strict pentru a purta discutii in timpul liber si a stabilit o relatie de prietenie cu ea inca din anul 2023. Pe tot parcursul relatiei, victima a remis autoarei diferite sume de bani, pentru diferite pretexte ale femeii (are probleme cu copilul, are de facut pomana la un membru de familie etc). Autoarea a conlucrat alaturi de concubinul ei sa obtina cat mai multi bani de la victima pe parcursul relatiei.

Pe data de 8 noiembrie, victima a vrut sa incheie relatia, avand in vedere ca autoarea cerea permanent bani de la el, astfel l a ademenit "sa discute" la o locuinta unde autoarea isi desfasoara activitatea, in sectorul 5. In acea locuinta au patruns cei 4 barbati (printre care si concubinul autoarei) unde s a petrecut fapta. A fost tinut acolo pe parcursul noptii pana cand victima a trimis concubinului cei 40.700 de lei.