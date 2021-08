Plosnitele. Cum poti scapa de plosnite si ce te poate ajuta sa le distrugi

Plosnita de pat (latina Cimex lectularius) ( en Bed Bug) este un tip special de gandac de pat care ne suge literalmente sangele in timp ce dormim. De fapt, din nume, devine clar ca habitatul acestor gandaci este un pat uman.

Denumiri similare populare: plosnita de saltea, gandac de pat, plosnita de lemn, capusa de pat, paduchi de lemn, insecte de pat sau bed bug

Aflati mai multe despre acesti daunatori.

Daca alti paraziti care pot trai adesea in locuinte umane, de exemplu, gandaci, furnici si molii, dauneaza unei persoane prin stricarea alimentelor si hainelor si, de asemenea, provoaca dezgust, atunci plosnitele incalca direct cel mai sacru lucru - somnul unei persoane si odihna. Prin urmare, faptul ca gandacii alearga in jurul mesei si moliile zboara afara din dulapuri, suntem pregatiti sa suportam ani de zile, somnul agitat si muscaturile neplacute pe corp, care nu numai ca provoaca mancarime, dar, de asemenea, arata urat - sunt extrem de greu de suportat si cel mai curajos om nu poate rezista mai mult de doua sau trei nopti in astfel de conditii.

Muscaturile de plosnite. O adevarata amenintare pentru sanatatea ta?

Pana in prezent, in numeroase studii, s-a constatat ca gandacii de pat nu prezinta cu risc epidemiologic! Adica, deocamdata nu a fost inregistrat niciun caz cand o insecta de pat cu muscatura sa ar infecta o persoana cu o infectie bacteriana sau virala.

Este surprinzator faptul ca insectele de pat sunt purtatori de agenti patogeni ai diferitelor boli, dar niciunul dintre acesti virusi si microorganisme nu este transmis victimei printr-o muscatura. Inca o data, Natura surprinde prin intelepciunea sa - in procesul de evolutie, parazitii au dezvoltat o strategie speciala - cu cat gazda este mai putin expusa, cu atat mai multe sanse au plosnitele sa pastreze principala sursa de hrana. La urma urmei, daca raspandesc o infectie mortala, atunci risca sa ramana fara alimente.

Dar este prea devreme pentru a va relaxa, deoarece, totusi, muscatura de plosnita (bed bug's) poate fi plina de anumite probleme:

Reactie alergica la muscatura . Conform statisticilor, la 80% dintre oameni se observa o alergie la muscaturile de plosnite intr-o forma sau alta. Astfel de manifestari pot fi aparitia de papule, roseata extinsa, mancarime si durere, foarte rar - chiar soc anafilactic.

. Conform statisticilor, la 80% dintre oameni se observa o alergie la muscaturile de plosnite intr-o forma sau alta. Astfel de manifestari pot fi aparitia de papule, roseata extinsa, mancarime si durere, foarte rar - chiar soc anafilactic. Inflamatie, leziuni ale pielii, puroi aparute in timpul pieptanarii muscaturilor plosnitelor. Prin astfel de micro-zgarieturi, agentii patogeni pot patrunde mai usor in corpul uman.

aparute in timpul pieptanarii muscaturilor plosnitelor. Prin astfel de micro-zgarieturi, agentii patogeni pot patrunde mai usor in corpul uman. Anemie cu deficit de fier. Aceasta este o consecinta foarte rara a muscaturilor de gandaci de pat. Apare cu un numar foarte mare de paraziti muscati simultan, cand cantitatea de sange pe care o aspira este semnificativa, iar actiunea salivei lor duce la unele modificari ale compozitiei sangelui.

Cum arata o plosnita de pat? Cum se distinge de alte insecte dintr-un apartament:

Bugul de pat are un corp plat si larg. Cand ii este foame, devine in general aproape rotund cand este privit de sus. In acelasi timp, din cauza absentei aripilor pe corpul sau, constrictiile sunt intotdeauna vizibile in mod clar la articulatiile segmentelor abdominale.

Plosnitele de pat adulte au o culoare maro uniforma. Daca o anumita insecta este flamanda, aceasta poate avea culoarea deschisa, aproape de culoare ghimbirului. Dupa saturatia cu sange, abdomenul se intuneca, uneori aproape pana la negru.

In plus, corpul insectelor de pat bine hranite se prelungeste si creste in grosime datorita umplerii cu sange. Un astfel de bed bug devine ca o larva de gandac fara aripi. Marimea corpului unei bugi de pat variaza de la 4 la 8 mm si practic nu exista nicio diferenta de marime intre barbati si femele.

Forma plana a corpului gandacului de pat o protejeaza bine de a fi zdrobita de o persoana care se aseaza sau rostogoleste in pat. Cu toate acestea, dupa ce a baut sange, insecta de pat devine mai vulnerabila. Zdrobirea in pat a unui gandac de pat lasa pe lenjerie pete maro urate, care sunt adesea primul semn ca apartamentul a infestat plosnite de pat .

Larvele seamana cu insectele adulte, dar sunt mai mici si mai deschise la culoare. Fiind flamande, sunt in general transparente si, dupa saturatia lor, o picatura de sange este clar vizibila in ele.

Ouale depuse de plosnitele de pat sunt similare cu boabele de orez mai mici - au aceeasi culoare alba, o forma alungita si o lungime de cel mult un milimetru.

Diferente intre bed-bug's si alte insecte „domestice":

Gandaci de bucatarie. Spre deosebire de gandacii de pat in partea din spate a abdomenului, exista doua procese tipice, similare antenelor scurte. Plosnitele nu au astfel de cresteri. In plus, gandacii adulti sunt mai mari decat gandacii de pat si au aripi si un abdomen mai alungit.

Spre deosebire de gandacii de pat in partea din spate a abdomenului, exista doua procese tipice, similare antenelor scurte. Plosnitele nu au astfel de cresteri. In plus, gandacii adulti sunt mai mari decat gandacii de pat si au aripi si un abdomen mai alungit. Capuse. In exterior, plosnitele sunt mai mult sau mai putin similare cu capusele. Aici, pentru a-l distinge, este suficient sa numarati picioarele parazitului. La bed bug's, la fel ca toate insectele, exista 6 picioare, la capuse, ca reprezentanti ai ordinii arahnidelor - se regasec 8.

In exterior, plosnitele sunt mai mult sau mai putin similare cu capusele. Aici, pentru a-l distinge, este suficient sa numarati picioarele parazitului. La bed bug's, la fel ca toate insectele, exista 6 picioare, la capuse, ca reprezentanti ai ordinii arahnidelor - se regasec 8. Furnicile - furnicile au formeaza corpului foarte cunoscuta: aceste insecte sunt subtiri si au o constrictie in "talie". La plosnite, chiar si larvele sunt largi si nu au o astfel de constrictie.

- furnicile au formeaza corpului foarte cunoscuta: aceste insecte sunt subtiri si au o constrictie in "talie". La plosnite, chiar si larvele sunt largi si nu au o astfel de constrictie. Puricii si paduchii. Este aproape imposibil sa confundeti plosnitele cu puricii si paduchii din cauza dimensiunii lor: daca primii sunt foarte greu de vazut cu ochiul liber, atunci gandacii. de pat sunt insecte bine vizibile.

Plosnitele- stil de viata, activitate, adapost.

Gandacii de pat sunt paraziti nocturni. Numai „alarma" - distrugerea locului de acumulare sau actiunea unui fel de insecticid - ii poate face sa se miste in timpul zilei.

Bugurile sunt cele mai active noaptea de la ora 3 la 6.. In acest moment au loc cel mai mare numar de atacuri asupra unei persoane si, ca rezultat,cele mai multe muscaturi. Datorita mobilitatii lor si a unei viteze de miscare destul de mari, plosnitele pot ajunge din orice colt al apartamentului la pat in cateva minute, pot petrece 20-25 de minute hranindu-se si, de asemenea, se pot intoarce rapid la adapost.

In acele locuri in care plosnitele asteapta ziua, femelele depun oua.

Bed bug's se hranesc aproximativ o data pe saptamana. In restul timpului, cand insecta digera sangele, se afla intr-un adapost departe de ochii omului. Prin urmare, daca gasiti cateva plosnite pe pat sau pe canapea, acest lucru inseamna ca se pot gasi mult mai multe insecte undeva in apropiere, in adapost.

Gandacul de pat, ca orice alt parazit, este o insecta extrem de prolifica. Fiecare femela depune peste 300 de oua in viata ei scurta , aproximativ 4-5 oua in fiecare zi.

Larvele de gandaci de pat ies din oua in ziua 5-6 si dupa 4-5 saptamani se transforma in paraziti adulti. In acest timp, ei naparlesc de mai multe ori, iar cochiliile chitinoase ramase dupa naparlire pot servi ca un bun semn al prezentei plosnitelor adulte in casa.

A se vedea, de asemenea: Reproducerea plosnitei de saltea .

Durata de viata a bug-urilor de pat

Cat traiesc plosnitele? Durata medie de viata a unei bug-uri de pat este de 10-12 luni. Plosnitele care traiesc in camere reci traiesc putin mai mult - pana la 14-15 luni. Pentru cei care locuiesc in spatii cu o temperatura medie de aproximativ 30 ° C, durata de viata este redusa la 8 luni, dar rata de reproducere si dezvoltare a descendentilor creste.

Ciclu de viata al plosnitei: cinci etape intre ou si adult.

Metode pentru exterminarea plosnitelor

Plosnitele au fost adiacente oamenilor de mult timp, asa ca s-au depistat multe metode de combatere, de la metode populare "babesti" pana la puternicele insecticide chimice.

Plosnitele, ca multe alte insecte, au o serie de caracteristici care determina specificul luptei impotriva lor:

Plosnitele sunt sensibile la temperaturile ambientale. Interval de temperatura confortabil de la +10 la + 30 ° С. La temperaturi peste 50 ° C, insectele si ouale lor mor instantaneu, iar la temperaturi sub + 5 ° C, insectele hiberneaza. Cand temperatura din camera scade la 10-15 ° C, perioada de dezvoltare a larvelor de bug-uri de pat la adulti se extinde la trei luni. Dar, in acelasi timp, creste si durata totala de viata a fiecarui individ. Dar ouale de plosnite la aceasta temperatura inceteaza sa se mai dezvolte. Gandacii de pat pot dezvolata rezistenta pentru diferite insecticide chimice. De aceea, producatorii de biocide pentru controlul plosnitelor sunt obligati sa isi imbunatateasca in mod constant produsele: la fiecare cateva luni, intr-un loc sau altul din lume, apare o populatie de plosnite care este rezistenta la urmatorul insecticid. Bed bug's migreaza rapid si se raspandesc intre camere. Prin urmare, eliminarea plosnitelor intr-un apartament dintr-un bloc infestat nu garanteaza ca peste o luna sau doua parazitii nu vor intra in el de la vecini. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca procesarea unei singure camere intr-un apartament comun nu elimina problema .

Avand in vedere aceste caracteristici ale plosnitelor, urmatoarele metode de tratare a acestora sunt cele mai des utilizate astazi:

Dezinsectie - Exterminarea plosnitelor cu insecticide chimice. Aceasta metoda este considerata cea mai eficienta atunci cand se utilizeaza biocide moderne cu efecte dovedite. Cele mai multe dintre aceste biocide sunt inofensive pentru oameni si animale de companie, iar utilizarea lor corecta poate poate extermina plosnita rapid in cateva etape de tratament ;

; Combaterea plosnitelor prin temperature ridicata - este foarte eficienta, dar si destul de complicata din punct de vedere tehnic. Pentru a scapa cu siguranta de plosnite, se folosesc uscatoare industriale puternice sau generatoare de caldura sau camera este inghetata la o temperatura scazuta a aerului in exterior;

- este foarte eficienta, dar si destul de complicata din punct de vedere tehnic. Pentru a scapa cu siguranta de plosnite, se folosesc uscatoare industriale puternice sau generatoare de caldura sau camera este inghetata la o temperatura scazuta a aerului in exterior; Metode de control fizic, cum ar fi utilizarea unui aspirator. Depinde deja de entuziasmul vanatorului, dar aceasta metoda nu va da un efect special.

Pentru a face fata infestarii cu plosnite dar , nu numai pentru asta sa cumparati echipament de protectie special, precum si insecticide. In acelasi timp, ar trebui sa luati aceasta procedura foarte in serios, pentru a nu va afecta sanatatea si sanatatea altora. O lupta independenta, pe cont propriu, va fi mai ieftina dar si mai riscanta, si trebuie sa fiti pregatiti pentru ca plosnitele sa apara din nou si va trebui sa lucrati din nou.

Este posibil sa fiti nevoit sa apelati la un serviciu special de exterminare al plosnitelor, adica un operator licentiat - autorizat. O firma de deratizare cu experienta va trata camera de plosnite, inclusiv folosind o aparatura profesionala speciala ULV care transforma biocidele intr-o ceata insecticida care patrunde in cele mai inaccesibile locuri si distruge in siguranta toate insectele.

Daca gandacii sunt in apartament, trebuie sa luati imediat masuri pentru a le distruge!

Incredintati experienta de combatere a plosnitelor de pat profesionistilor care vor distruge rapid si eficient toti parazitii dintr-un apartament sau orice alta camera de orice dimensiune odata pentru totdeauna! Serviciul de dezinsectie PestControl-bucuresti.ro va protejeaza sanatatea si somnul odihnitor.

Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie SRL Adresa: Strada Vigoniei 6, Bucuresti / Telefon: 0765444422