PNL si USR ataca la CCR legea PSD initiata de fratele lui Paul Stanescu privind tranzactiile cu terenuri

Legea PSD privind tranzactiile de terenuri va fi atacata la Curtea Constitutionala de PNL si USR la CCR. Legea a fost initiata de deputatul PSD Alexandru Stanescu, fratele baronului de OLT Paul Stanescu, proiectul ar impune numeroase interdictii si impozite foarte mari pentru tranzactiile cu terenuri.

Potrivit legii PSD, romanii si strainii care nu sunt fermieri cu activitate in Romania in ultimii cinci ani le-ar fi interzis sa cumpere agricole in Romania. PNL si USR atrag atentia asupra faptului ca rezultatul ar fi ca actualii fermieri romani vor avea monopol pe cumpararea de terenuri, incalcand astfel dreptul la proprietate si cel de mostenire.

Mai mult, in textul sesizarii se arata ca legea este neconstitutionala si asta pentru ca instituie obligatia romanilor detinatori de terenuri de a se adresa cu prioritate anumitor latifundiari, ale celor care au deja societati de exploatare agricola de cel putin cinci ani.

De asemenea, legea ar impune o dubla impozitare asupra sumelor obtinute de cetatenii care isi vand un teren in mai putin de 8 ani de la dobandire, situatie aplicabila inclusiv in cazul in care terenul a fost dobandit prin mostenire, ceea ce, atrage atentia PNL si USR, contravine dreptului fundamental la dobandirea unei mosteniri prevazut de Constitutie.

Un alt aspect criticat ar fi faptul ca dreptul de preemtiune ar fi afectat deoarece cei care au drept de preemtiune pentru cumpararea unui teren agricol scos la vanzare de proprietar nu isi pot exercita dreptul, terenul neputand fi cumparat decat de alti fermieri cu activitate in Romania.