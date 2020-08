Poliţişti atacaţi cu toporul, în Capitală. Agresorul a fost împuşcat

Un echipaj de poliție de la secția 7 a fost atacat cu toporul de un bărbat agresiv. Oamenii legii au ripostat cu focuri de armă și l-au împușcat în mână, iar acum este cercetat pentru ultraj.

"Bărbatul a profitat de faptul că în curtea sa erau membrii familiei, pe care îi folosea ca paravan, şi ameninţa că le va face rau dacă va interveni poliţia. Într-un final, după ce au fost epuizate toate scenariile de lucru, pentru a salva viaţa persoanelor, poliţiştii au pătruns în curte pentru imobilizare agresorului, moment în care acesta i-a atacat cu un topor", scrie Sindicatul Europol pe pagina de Facebook.

Poliţia Capitalei a confirmat incidentul. "În seara de 24 august, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic, in care se reclama comportamentul agresiv al unui barbat. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 7, care au incercat aplanarea situatiei, dar barbatul in cauza continua sa se manifeste violent si sa ameninte politistii. A fost solicitat sprijinul unei echipe a Serviciul Actiuni Speciale, care a ajuns in scurt timp la adresa.

Barbatul, de 43 de ani aparent renuntase la comportamentul violent, insa a luat un topor si a incercat sa il loveasca pe unul dintre luptatori. Acesta a utilizat armamentul din dotare, cu proiectil de cauciuc si a tras asupra mainii agresorului. Barbatul a fost imobilizat si a fost solicitat un echipaj medical pentru a i se acorda ingrijiri", a transmis Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.