Politia si Parchetul au demarat cercetari dupa aparitia in spatiul public a unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a avut acces.

"Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale este asigurata cu post permanent de protectie. Accesul in zona respectiva este restrictionat pe timpul cat aceasta este sigilata si permis doar celor care au acest drept. Persoanele care au intrat in cladirea in care se afla si Biroul Electoral au fost legitimate si nu li s-a permis accesul in zona acestea parasind incinta. Nimeni nu a patruns in zona restrictionata", a transmis, miercuri seara, Jandarmeria Bucuresti.

Jandarmii au precizat ca, ulterior, in perimetrul exterior al cladirii, mai multe persoane se filmau reciproc, cu telefoanele mobile si purtau discutii contradictorii, fapt pentru care s-au luat masuri de ordine publica in zona. Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca situatia este verificata. "In urma imaginilor aparute in spatiul public, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti- Sectorul 1- Sectia nr 4, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au demarat verificari, pentru stabilirea situatiei de fapt", a transmis Politia Romana.