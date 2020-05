Președintele Academiei Române, în dezacord cu măsura din starea de alertă: "Accesul în biserici este capital"

Istoricul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a vorbit despre importanţa credinţei în România ieşirii din criză: „Marea masă a acestui popor nu poate trăi în afara credinţei"

Preşedintele Academiei Române a fost miercuri invitatul emisiunii Marius Tucă Show. Istoricul Ioan-Aurel Pop a vorbit despre importanţa credinţei în România acestui moment.

„Poporul român are caracteristicile lui, ca orice popor, şi am vrut să le demonstrez celor care au puterea de a lua decizii că la noi, la români, credinţa şi biserica fac parte cumva din esenţa vieţii. Şi când spun asta mă refer la marea masă a poporului român. Fireşte că şi românii au gânditori atei, anticlericali, anticonfesionali, unii care se declară agnostici, alţii post-postmoderni. Într-o ţară liberă au loc toţi. Însă marea masă a acestui popor nu poate trăi în afara credinţei, iar la poporul acesta credinţa se manifestă prin biserică. Prin urmare am atras atenţia că închiderea bisericilor pentru timp îndelungat, zăvorârea lor, nu e de natură să ne scoată din pandemie, să ne vindece de boală şi să ne ferească de moarte. Ar fi mai bine să ne gândim şi la încrederea care trebuie să fie în sufletele acestui popor care a trecut prin multe", a explicat Ioan-Aurel Pop la Marius Tucă Show, conform Mediafax.

Conform lui Pop, încrederea, pentru mulţi români o conferă rugăciunea, chiar rugăciunea solitară „în acest loc al Domnului" în care românul s-a simţit întotdeauna apărat, s-a simţit mai sigur, şi a făcut din biserică un fel de altar al vieţii.

„A cinstit-o, o cinsteşte şi acum. Vedeţi că în preajma noastră avem un popor care se mândreşte probabil că e cel mai ateu popor din lume, poporul ceh. Dar noi ne putem mândri cu faptul că, la cele mai recente recensăminte, suntem unul dintre cele mai credincioase popoare. Poate, pentru unii sceptici, doar la nivel declarativ. Dar la noi, biserica e o formă de a trăi viaţa şi, chiar dacă termenul formă nu ne duce neapărat cu gândul la esenţă, viaţa e formată şi din fenomene şi din esenţe, şi din conţinut, şi din aparenţă, şi prin urmare biserica e legată de sufletul nostru. Şi tocmai pentru a ieşi mai bine din această criză în care ne aflăm cred că accesul în biserici, fireşte, controlat, cu păstrarea distanţei necesare, este capital", a spus Ioan-Aurel Pop.