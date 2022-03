Preşedintele Centrului de Analiză şi Studii de Securitate: Putin e singurul deținător al genții prin care se pot lansa rachete nucleare!

Alexandru Grumaz, preşedintele Centrului de Analiză şi Studii de Securitate, a precizat că Vladimir Putin poate decide singur când este lansată o armă cu încărcătură nucleară. Acesta a subliniat că folosirea armelor nucleare reprezintă un scenariu posibil în contextul războiului din Ucraina.

„Da, este un scenariu posibil. Toată lumea occidentală îl ia în calcul pentru că în impredictibilitatea lui Putin trebuie să accesezi și să pui pe planșetă toate scenariile, inclusiv scenariul ăsta. Rusia este o putere nucleară, are o triadă nucleară. O au puține țări din lume. Are avioane strategice care pot arunca bombe sau rachete, rachete balistice intercontinentale și are submarine atomice cu rachete balistice. Gândiți-vă la o explozie la o bază nucleară cu încărcătură de Iskander cu o răspândire foarte mică.

Mai ales că Putin e singurul deținător al acelei genți din care se poate lansa sistemul cu rachete nucleare. Mai sunt alte două genți la ministru și la șeful statului major general, dar astea sunt numai de verificare a ordinului. În 1993 când era Elțîn erau tot trei genți la trei oameni dar toți trei trebuiau să folosească butonul".

Alexandru Grumaz a precizat că Rusia începe să fie părăsită de China: „Serviciile de informații au devaluat faptul că Rusia a cerut un ajutor militar constând în mijloace tehnice, blindate, avioane, inclusiv alimente, muniție din partea Chinei. China este într-o poziție delicată. După discuția de două ore, președintele Biden l-a avertizat pe președintele Chinei să nu se amestece. China a oscilat dar se pare că a început să dea înapoi.

Ceea ce se întâmplă acum nu va duce la implicarea Chinei într-un astfel de război. Rusia aduce trupe din alte zone unde sunt dislocate, din Pacific, din Georgia, din Siria. Ce să faci cu ei? Îi duc lângă Moscova și probabil misiunea lor va fi să păzească orașele pe acre le-a câștigat rușii".