Premoniția din "Colectiv" care arata vremurile in care traim azi: "We're not numbers we're free, we're so alive/ Cause the day we give in is the day we die!"

La concertul trupei "Goodbye to Gravity" din clubul "Colectiv", unde s-a produs tragedia in care au murit 65 de persoane, s-a lansat un album in care melodia principala era pe versurile din refren: "We're not numbers we're free, we're so alive/ Cause the day we give in is the day we die!" ("Nu suntem numere suntem liberi, suntem vii/ Caci in ziua in care cedam este ziua in care murim!"

La acea vreme (30 octombrie 2015) s-a vorbit despre premonitia pe care au avut-o membrii trupei (dintre care doar unul a supravietuit, solistul vocal) care parca si-ar fi prevazut sfarsitul. Dupa 6 ani, insa, pare mai degraba că a fost o clarviziune asupra vremurilor pe care le traim azi, cand libertatile si drepturile sunt calcate in picioare, oamenii nu mai sunt liberi si au ajuns sa fie simple "numere"... Sunt "numere" de vaccinati, de nevaccinati, de infectati si neinfectati, de morti in spitale, morti de boala cronica, nu numai de Covid, morti in incendii etc. La fel de interesant este ca dupa acel incendiu care se dovedeste a fi fost provocat de o mana criminala, Klaus Iohannis a rostit celebra fraza: "A fost nevoie sa moara oameni ca Guvernul sa demisioneze!" Si Iohannis sa aiba primul "Guvernul Meu", cu Dacian Ciolos. Peste ani, 5 la numar, a fost nevoie "sa moara alti oameni" ca acelasi Klaus Iohannis sa aiba iarasi "Guvernul Meu" si de atunci tot mor oameni... Redam in cele ce urmeaza versurile piesei "The day we give in is the day we die!", spre a se vedea cat sunt ele de actuale, impreuna cu videoclipul (care are si versurile in limba romana):

"Let go and beg for freedom

Another row jumping into the flame

Loose lips are shifting leaders

From here on out everyone is to blame

I'm looking up to my company

A full blown artillery

Keep the sights on the enemy

And bust the lid off anarchy

Your condescending demeanor has all gone wrong

Figured you should have known this all along

We're not numbers we're free, we're so alive (so alive)

'Cause the day we give in is the day we die (the day we die)

Behold, a credo wavering

A sleight of hand is the dogma they preach

Beneath, a conscience's fading

To even out all your steady beliefs

Stand your ground in the battle zone

Filled with life, bone and scorn

Clench your fists, I'm battle prone

Pull the trigger and set the tone

Your condescending demeanor has all gone wrong

Figured you should have known this all along

We're not numbers we're free, we're so alive (so alive)

'Cause the day we give in is the day we die (the day we die)

Pull that trigger

Fuck all your wicked corruption

It's been there since our inception, but we couldn't see

All the times we've felt so hollow

As our hopes were hanged in gallows

All this time we've been locked away

And there was nothing left to say

Until today

We're not numbers we're free, we're so alive (so alive)

'Cause the day we give in is the day we die (the day we die)

We're not numbers we're free, we're so alive (so alive)

'Cause the day we give in is the day we die (the day we die)"