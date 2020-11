Presedintele Societatii de Epidemiologie: Vorbim foarte mult de preventie. In realitate, nu se face nimic. Suntem in urma cu multi ani fata de alte tari

Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a afimat miercuri, 4 noiembrie, ca, desi se vorbeste "foarte mult" despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative, "nu se face nimic", iar consecintele se vad "clar". In opinia sa, in materie de preventie trebuie sa se treaca la o atitudine "mai ofensiva".

"La partea aceasta de preventie se pare ca noi suntem in urma cu multi ani fata de alte tari. (...) Vorbim foarte mult de preventie, poate avem si acte normative, dar, in realitate, nu se face nimic si consecintele se vad foarte clar din estimarile acestea statistice, care, in esenta, sunt doar varful aisbergului fenomenelor morbide din Romania. Cu alte cuvinte, eu cred ca de la aceasta atitudine defensiva in problema preventiei trebuie sa trecem intr-o atitudine mai ofensiva, mai implicata, mai practica si sa incercam sa facem ceva", a explicat Azoicai, la dezbatere online organizata de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania.

Potrivit presedintelui Societatii Romane de Epidemiologie, problema vaccinarii pe tot parcursul vietii este promovata atat in tarile Uniunii Europene, cat si in intreaga lume. "Istoric am mostenit calendare de vaccinare care sunt adresate varstei copilariei si este foarte bine si trebuie sa le mentinem in continuare, pentru ca situatia, in continuare, ne obliga sa facem lucrul acesta. Din nefericire, parca facem abstractie sau inchidem ochii vizavi de adultul tanar, de adolescent, de adultul cu comorbiditati, indiferent de grupa de varsta la care se afla, si comorbiditatile stim ca sunt multiple in Romania. (...) Istoric am ramas doar pe ideea sau pe practica vaccinarii doar la categoriile de varsta mica - la copii", a explicat Doina Azoicai.