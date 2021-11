Prigoana Ortodoxiei incepe in Grecia: Se interzice credincioșilor nevaccinați să mai intre în biserici. Nici preoții care nu poarta "semnul" nu mai pot!

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat joi, 18 noiembrie, o serie de restricții pentru cei nevaccinați, inclusiv interdicția, începând de luni, de a intra în spații închise, cu excepția locurilor unde se poate lua masa.

„Începând de luni (22 noiembrie) persoanelor nevaccinate nu li se va permite să intre în spații închise, cu excepția localurilor unde se poate lua masa", a spus Kyriakos Mitsotakis într-un discurs adresat națiunii, îndemnând concetățenii săi să se vaccineze. Introducerea noii reguli, fara exceptie, insemna ca in biserici, credinciosii si chiar preotii - inca nu e clar pentru acestia din urma - care nu sunt vaccinati nu vor mai putea avea acces. De altfel, premierul a insinuat in discursul sau data fiind "reticența Bisericii Ortodoxe de a respecta măsurile de stopare a pandemiei", cei nevaccinați "nu vor mai putea intra acum în biserici fără a avea certificat verde."

Deja sunt comentarii pe aceasta tema in presa elena, dar si reactii vehemente de protest din partea preotilor si credinciosilor, care doresc sa organizeze un marș pașnic de protest. Unii prelati puternicei Biserici Ortodoxe elene au sugerat ca vor oficia mese colective si pomeni pentru ca mirenii sa aiba acces dat fiind ca "nevaccinatii pot intra in spatii inchise pentru a lua masa", dupa cum specifica restrictiile noi. Calugarii de la Muntele Athos amintesc credinciosilor ca "si in trecut preotii si credinciosii au fost persecutati, dar prin unitate si credință au izbandit asupra raului."

Actiunea este prezentata ca fiind una ce vizeaza binele general: „Este o acțiune iminentă pentru protecția populației", a spus Kyriakos Mitsotakis, precizând că "nouă persoane din zece" intubate în prezent în spitalele din țară nu au fost vaccinate împotriva Covid-19. Cu o rată de vaccinare de aproximativ 63% din populatia generala si peste 70% din cea eligibilă, "Grecia (n.n. - 10,7 milioane de locuitori) nu este la nivelul altor țări europene", a amintit premierul. "Cea de-a treia doză de vaccin este decisivă", a spus Kyriakos Mitsotakis, subliniind că certificatul de vaccinare pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani nu va mai fi valabil la șapte luni de la ultima doză de vaccinare, scrie AFP.