Prima reactie a familiei lui Razvan Ciobanu. "Ne-a mintit ca merge la Valcea"

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DN 226, judetul Constanta. Din cauza vitezei, masina a iesit de pe carosabil si lovit mai multi copaci.

Reprezentantii Ambulantei Constanta, care au ajuns la locul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu au precizat ca au gasit trupul creatorului de moda in afara masinii, cu urme ca decesul ar fi survenit cu cateva ore inainte de a fi descoperit. "Era plecat de trei zile. Ne-a spus ca pleaca la Valcea. Ne-a mintit! Acum aflam ca, de fapt, a mers la Sunwaves, pentru ca avea la mana o bratara cu insemnele festivalului", a declarat membrul familiei lui Razvan Ciobanu. Sunwaves 2019 este un festival de muzica electronica si are loc in perioada 25.04 - 01.05, in statiunea Mamaia.