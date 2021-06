Primarul din Stefanestii de Jos, retinut pentru ca ar fi facut sex cu o minora de 12 ani, a fost pus in libertate

Primarul din Stefanestii de Jos, Robert Stefan, retinut joi seara, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru act sexual cu minor, viol, santaj si influentarea declaratiilor si in care este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de doar 12 ani, pe care apoi ar fi amenintat-o pentru a pastra tacerea, a fost pus in libertate.

"La data de 11.06.2021, dosarul afost inaintat unitatii de parchet cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si de luare a masurii arestarii preventive, suspectii fiind sub puterea masurii preventive a retinerii.

Prin ordonanta procurorului din aceeasi data a fost respinsa propunerea organelor de cercetare penala si a fost respinsa masura retinerii, intrucat nu mai subzista temeiurile care au stat la baza acesteia, urmand ca cercetarile sa fie continuate cu suspectii in stare de libertate", a transmis vineri Parchetul Judecatoriei Buftea.

Joi seara, IPJ Ilfov a anuntat ca, in urma probatoriului administrat, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov au retinut 3 persoane, printre care si primarul comunei, banuite de comiterea faptelor cercetate. Robert Stefan este banuit ca ar fi violat o fata de numai 12 ani, care a si nascut un copil. Abuzurile s-ar fi petrecut in 2018, iar copila ar fi fost amenintata pentru a pastra tacerea. Fapta de care este acuzat se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.