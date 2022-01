Profesorul Didier Raoult raspunde la întrebarea: "Are vaccinarea vreun rost?" Răspunsul: "Nu! Imbolnavirile si mortalitatea sunt la fel ca acum un an!"

Eminentul profesor Didier Raoult tulbură din nou apele in Franța. Vineri seară, în populara emisiune a lui Cyril Hanouna, celebrul infecționist pune la îndoială utilitatea vaccinării împotriva Covid-19.



Celebrul profesor Didier Raoult, director al IHU din Marsilia, a fost invitatul emisiunii TPMP a lui Cyril Hanouna, vineri seară, la C8. Și cel puțin putem spune că nu s-a menajat în privința vaccinului anti-Covid. Didier Raoult a provocat deja controverse în această săptămână, exprimându-și îndoielile cu privire la eficacitatea vaccinurilor, scrie La Depeche.



"Avem impresia că scade de la vârsta de 54 de ani. Adică riscurile de a face ceva mai grav începând cu vârsta de 54 de ani sunt semnificative. Știm că atât vârsta, cât și obezitatea sunt factori care cresc riscul de apariție a acestei boli. În al doilea rând, în ceea ce privește epidemia, există vreo dovadă că vaccinarea generală are un scop? Îmi pare rău că nu sunt de acord cu autoritățile, dar răspunsul este nu. Nu controlează epidemia. Nu controlează epidemia. Nu o controlează deloc. Țările în care s-au făcut cele mai multe vaccinări sunt cele care au cele mai multe cazuri."



În timpul emisiunii, Didier Raoult își susține comentariile privind vaccinarea: "Lucrările publicate în prezent despre Omicron nu arată o eficacitate semnificativă a vaccinului. Iar până la vârsta de 50 de ani, nu există niciun loc în care să se fi înregistrat o mortalitate excesivă în ultimii doi ani legată de acest virus. Poate face parte dintr-o strategie de combatere a epidemiei, dar nu poți să le spui oamenilor: "Vă puneți în pericol dacă nu vă vaccinați". Raoult a mai spus: "Pe planeta, intr-un an, s-au administrat peste 8 miliarde de doze de vaccin iar imbolnavirile sau mortalitatea sunt la fel ca acum un an, ba chiar mai multe, deci: unde e eficienta acestui vaccin?!"

Profesorul Didier Raoult a publicat, de asemenea, un nou videoclip în care face un bilanț al epidemiei de Covid din Franța. Vizualizat deja de peste două milioane utilizatori ai platformei YouTube, videoclipul demonstrează că profesorul dorește să își păstreze libertatea de exprimare și în 2022. Aparițiile sale sunt mai rare, dar profesorul Raoult se bucură în continuare de audiență. Noul videoclip face un bilanț al epidemiei Covid. Are 2.350.000 de vizualizări în patru zile. Filmat în biroul său, profesorul Didier Raoult dedică cea mai mare parte a discursului său de treizeci de minute propagării fulgerătoare a variantei Omicron.

„Varianta Omicron devine dominantă și provoacă mai multe cazuri de infectare decât variantele anterioare". Didier Raoult recapitulează pe scurt evoluția variantelor (ieri mai mortale, astăzi mai contagioase) înainte de a se lansa într-o analiză a eficacității vaccinurilor. „Vaccinurile dezvoltate pentru alte variante nu funcționează foarte bine în cazul variantei Omicron. Lumea nu reușește să controleze noua variantă prin vaccinuri". Însă subliniază că, după răspândirea Omicron, au fost „mai multe cazuri, dar mai puține decese". „Eficacitatea nu este totală, ci este relativă, în funcție de sensibilitatea oamenilor".

„Mortalitatea în grupa de vârstă 0-19 ani este de 0,0013%", explică el. „Chiar dacă există cazuri excepționale" - un copil a murit la Marsilia - consideră că vaccinarea copiilor nu este necesară. El citează în special cuvintele „directorului ANSM în fața Senatului, care analizează efectele vaccinului în raport cu protecția oferită. Riscul individual poate fi calculat. Vaccinarea copiilor nu este justificată. Nu sunt singurul care spune asta, o spune și OMS". Pentru el „este din ce în ce mai greu să faci știință, din cauza pasiunii politice care există în prezent. Vaccinul a devenit religie. Există preoți. Se pare că este un război religios".

„Realitatea nu contează prea mult, este convingerea. Datele sunt mai puțin importante decât ceea ce te preocupă. Vaccinarea obligatorie nu este știință, este o viziune asupra lumii (...) la care trebuie să fim atenți pentru că știm unde duce. Când credem că știm ce e bine pentru alții, începe să fie periculos. Când ne confruntăm cu o nouă boală, a prezice cum se va transforma reprezintă o formă de vrăjitorie", a mai spus profesorul.