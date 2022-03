Proprietarul benzinăriei de la care a pornit isteria combustibilului: cum a ajuns să vândă la peste 11 lei/litru

Prețul de la benzinăria Mol din Beiuș, județul Bihor, a urcat cu 2,10 lei în doar câteva minute și a ajuns la 11,10 lei / litru. Participanții la trafic au realizat imagini cu noul preț.

De la aceste imagini a pornit isteria și mii de oameni s-au înghesuit să alimenteze, înainte ca prețul combustibilului să crească în toată țara. Proprietarul benzinăriei din Beiuș arată că el a cumpărat carburantul cu 8,6 lei/ litru din depozit.

"Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a declarat Daniel Degău, administratorul benzinăriei din Beiuş pentru ziarul Bihoreanul.