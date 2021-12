PSD si-a batut joc de romani anuntand ca ii va proteja in criza energetica. Nu a facut nimic in afara sa-si puna omul la ANRE ca sa controleze comisioanele, nu si piata!

Asa zisa "protectie sociala" pentru criza energetica, protectie promovata de guvernul mixt PNL-PSD se dovedește a fi o gogoriță. PSD s-a batut cu pumnii in piept ca va "ingheta" pretul la gaze si la curentul electric "la nivelul lui decembrie 2020". Nu numai ca nu s-a intalmplat asa, dar preturile au crescut in folosul companiilor multinationale. La ANRE este numit fratele liderului liberal Paul Stanescu, dar agentia nu face nimic pentru a sanctiona firmele de gaze si curent electric.

In decembrie 2020, pretul mediu pentru 1 mc de gaze era de 1,55 lei. Ceea ce insemna ca pentru un consum mediu de 400 mc pe lunile reci de iarna, un roman cu centrala proprie platea aproximativ 620 de lei. Intotdeauna, regula spune ca pentru cei care se incalzeau la bloc, pretul aproximativ la 3 camere era cu 30% mai scazut fata de media la centralele proprii, adica la un apartament se plateau 430 de lei pret mediu pe o luna friguroasa de iarna (caldura si apa caldă). In luna noiembrie 2021, pretul mediu la 1 mc a crescut "pe nesimtite" la 2,53 lei, iar in luna decembrie, la fel de "pe sest" la 2.76 lei. Ceea ce inseamna ca in noiembrie, romanii cu centrale proprii au platit in medie 1010 lei, iar la apartamente 700 lei. In decembrie, la centrale proprii 1100 de lei si la apartamente 770 lei.

Pretul curentului electric va creste de la 1 ianuarie 2021 aproape de trei ori, in medie, fata de decembrie 2020. De pilda, pentru un consum de 300 de kw pe luna, la o casa sau un apartament se plateau in jur de 90 de lei. De la inceputul anului viitor se va ajunge la 260 de lei. Ca dovada ca va fi vorba despre o crestere importanta, noi am luat un consum mediu de 300 de kw, aproximativ 10 kw pe zi consum pentru o familie. Ceea ce reprezinta un consum economic, dar in realitate se poate ajunge si la 15-20 de kw pe zi pentru lunile de iarna.

Pronoza este ca de la 1 ianuarie 2022 si pretul la gaze va ajunge la 3 lei pentru fiecare metru cub. Adica se va ajunge la 1200 de lei costul de incalzire al unei case la curte cu centrala proprie si la 840 de lei pret mediu pentru incalzire si apa calda la bloc la un apartament de 3 camere cu 3-4 membri de familie. Adaugand si pretul la curentul electric, la minimum, o familie va plati din ianuarie 2022 pentru energie 1100 de lei, iar un pret mediu va putea ajunge si la 1.500 de lei. Preturile mari la energie vor ridica si preturile la alimente cu cel putin 20-30%, la combusibil auto cu aproximativ 15-20%. Practic, anul viitor se anunta extrem de scump pentru romani in criza energetico-economica, urmand si o criza sociala in planul locurilor de munca, salariilor si asigurarilor. Iar politicienii i-au mintit pe romani in fața.