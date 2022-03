Racheta misterioasă care se apropie de Lună se va ciocni de satelitul natural al Terrei în trei zile. China neagă în continuare că este de vină

O rachetă scăpată de sub control, de dimensiunea unui autobuz şcolar, se va izbi de Lună în această săptămână. Ciocnirea iminentă a declanşat un război de cuvinte în aflarea părţii responsabile, iar China neagă vinovăţia.

Potrivit astronomilor, un propulsor-rachetă va lovi suprafaţa Lunii pe 4 martie, după aproape opt ani petrecuţi plutind prin spaţiu. Va fi prima dată când un obiect artificial se va prăbuşi într-un corp astronomic fără ca acesta să fie ţinta stabilită. Ciocnirea va avea loc pe partea îndepărtată a Lunii, iar bucata, care are o tonă, se deplasează cu aproximativ 2,6 km pe secundă. Se aşteaptă ca impactul să producă un nor de rămăşiţe şi să lase în urmă un mic crater, deşi nu vor apărea daune grave pe suprafaţa Lunii. Obiectul face cel mai probabil parte dintr-o rachetă care a lansat o navă spaţială chineză mică, numită Chang'e 5-T1, către Lună, în 2014. Evenimentul nu reprezintă o ameninţare pentru oameni sau alte nave spaţiale, scrie The Sun.

În ianuarie, cercetătorii spaţiali au calculat că o bucată de rămăşiţe artificiale era pe cale să lovească Luna. A fost observată pentru prima dată de Bill Gray, autorul popularului software Project Pluto care urmăreşte obiectele din apropierea Pământului. El a raportat că bucata de rămăşiţe face parte dintr-o o etapă superioară a lansării SpaceX Falcon 9 din Florida în februarie 2015. Racheta se afla într-o misiune de a lansa un satelit de observare a Pământului numit DSCOVR pentru Administraţia Naţională pentru Oceanii şi Atmosferice. Cu toate acestea, Bill şi-a rectificat ulterior afirmaţia, spunând că partea de rachetă aparţine, cel mai probabil, Chinei. De atunci, China a negat acuzaţia.

„În 2015, am identificat (greşit) acest obiect ca fiind 2015-007B, a doua etapă a navei spaţiale DSCOVR", a scris Gray pe 12 februarie. „Acum avem dovezi bune că este de fapt 2014-065B, propulsorul pentru misiunea lunară Chang'e 5-T1". Jocul de pasare a vinei pentru partea de rachetă s-a intensificat săptămâna trecută, după ce China a spus că nu este a lor. Cu toate acestea, Gray încă crede că este o parte veche de rachetă dintr-o misiune lunară care datează din 2014. Afirmaţiile sale au fost susţinute de NASA şi de alţi experţi. Ei cred că provine de la misiunea Chang'e 5-T1 a Chinei, al cărei scop era testarea tehnologiei pentru aducerea probelor înapoi de pe Lună. Totuşi, China nu recunoaşte nimic.

„Conform monitorizării Chinei, treapta superioară a rachetei din misiunea Chang'e-5 a căzut prin atmosfera Pământului într-un mod sigur şi a ars complet", a declarat Wang Wenbin, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei. Din nefericire, impactul nu va putea fi urmărit în direct, deoarece partea rachetei se va prăbuşi pe partea îndepărtată a Lunii, care nu se vede niciodată de pe Pământ. În schimb, astronomii se vor baza pe imagini capturate de sateliţi, inclusiv de Lunar Reconnaissance Orbiter al NASA, pentru a vedea consecinţele prăbuşirii. Analizând craterul rezultat, oamenii de ştiinţă speră să observe materialul sublunar ejectat în urma impactului pentru a continua cercetările în privinţa compoziţiei Lunii.