Raed Arafat anunţă că România a cumpărat primele 40 de mii de teste rapide pe bază de antigen. Când vor ajunge în spitale

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat că autorităţile au reuşit să cumpere primele 40.000 de teste rapide pe bază de antigen. Testele vor fi distribuite săptămâna viitoare la unităţiule de primiri urgenţe, însă vor fi folosite doar în cazul persoanelor simptomatice, a explicat dr. Arafat.

"Am ajuns de la câteva mii de teste pe zi am ajuns la 40 - 50 de mii de teste, dar nu se fac atâtea. Am reușit să cumpărăm primele 40 de mii de teste rapide pe bază de antigen. Aceste se vor transmite în cursul săptămânii la unitățile de primiri urgențe, dar vor fi folosite la cazurile simptomatice", a menţionat secretarul de stat în Ministerul De Interne.

"Al doilea pas a fost OUG prin care vom cumpăra 3 milioane de teste rapide pe bază de antigen. Asta va grăbi depistarea pozitivilor, carantinarea și izolarea. Testele cu antigen nu erau recunoscute în iulie, acum sunt recunoscute. O să se achiziționeze trei milioane de teste rapide, depistarea cazurilor va fi mai rapidă. Sunt colegi care spun că trebuie să continuăm tot cu testele PCR. Dacă se va dovedi că diferența între teste rapide și PCR nu e mare, se vor folosi teste rapide", a afirmat Arafat.