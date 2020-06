Rapperul american Huey a fost împușcat și ucis în afara casei. A murit la 32 de ani

Rapperul Huey, cel mai cunoscut pentru piesa „Pop, Lock & Drop It", a fost împușcat fatal joi în Missouri. Avea 32 de ani. Lawrence Franks Jr., a fost împușcat și ucis în afara casei.

Un purtător de cuvânt al departamentului de poliție din St Louis a confirmat pentru Fox News că Huey, al cărui nume real era Lawrence Franks Jr., a fost împușcat și ucis în afara unei case din blocul 8100 din bulevardul Martin Luther King din Kinloch, Mo. Poliția a primit apelul în data de 25 iunie, aproximativ la 10.50 p.m. că un bărbat a intrat într-un spital din apropiere suferind de cel puțin o rană prin împușcare. El a fost declarat mort la scurt timp.

Potrivit poliției, o a doua victimă neidentificată, în vârstă de 21 de ani, rămâne internată în spital cu leziuni care nu pun viață în pericol. Poliția a raportat că alte zece persoane au fost prezente la momentul împușcării și solicită oricui are informații să prezinte.

Potrivit Newsweek, rapperul, cunoscut și sub numele de Baby Huey, era originar din Kinloch. S-a ridicat la faima în comunitatea de rap cu hitul său de debut „Pop, Lock & Drop It", care a debutat pe tabloul Billboard Hot 100 la numărul 98 în 2007, înainte de a ajunge pe locul 6 în general. Videoclipul muzical al piesei are în prezent peste 50 de milioane de accesări pe YouTube.

De-a lungul carierei sale, Huey a lansat două albume complete. După lansarea lucrării de debut LP Notebook în 2007, a colaborat cu artiști precum Trey Songz și Yo Gotti. În 2010, albumul său secundar Redemption a fost lansat și a semnat pe 2013 la casa de discuri Brick Squad de la Waka Flocka Flame, numită acum 1017 Records. La începutul acestui an, Huey și-a lansat noul single „Pulled Away".