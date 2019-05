Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Razvan Ciobanu! ”Centura nu putea sa-l protejeze” - Vladimir Belis spune ce rani avea de fapt designerul

Profesorul Belis, un reputat medic legist, a facut declaratii uimitoare despre moartea lui Razvan Ciobanu. Plecand de la comunicatul oficial al Parchetului, profesorul a declarat cum au fost leziunile cauzatoare de moarte ale designerului.

"La asemenea traumatisme, din ce am auzit si am vazut, moartea s-a produs rapid si a fost violenta. Impactul a fost abdominal din ceea ce rezulta din concluziile facute publice in comunicatul Parchetului. Leziunile acelea sunt caracteristice unui impact frontal, mai exact toraco-abdominal inferior. La viteza aceasta, centura nu putea sa-l protejeze. Puteau sa fie alt tip de leziuni", a precizat dr Vladimir Belis. Astfel, medicul legist rastoarna teroria conform careia daca purta centura este foarte probabil ca Razvan Ciobanu sa fi scapat teafar.