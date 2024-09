Recesiunea începe in 2025: Semnale clare de alarmă că din SUA pleacă un val care ar putea lovi inclusiv Europa

Reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA nu va fi suficientă pentru a preveni o recesiune iminentă, având în vedere semnalele economice tot mai alarmante. Această situație ar putea avea un impact negativ asupra economiei întregii lumi. Gabor Steingart, reputat jurnalist pe teme politico-economice a făcut o analiză a situației din SUA și a subliniat care sunt cel puțin șapte semne că ne îndreptăm spre o nouă recesiune.

Rezerva Federală (FED) a SUA a redus rata dobânzii cheie. Acest lucru va opri cu greu o recesiune americană - există prea multe semne de avertizare timpurie în favoarea acesteia. Marți, Rezerva Federală a SUA a făcut în sfârșit pasul îndrăzneț de a reduce ratele dobânzilor pentru a combate încetinirea economică. Rata dobânzii cheie a Fed a fost redusă cu 50 de puncte de bază, la un nivel cuprins între 4,75 și 5 procente.

Dar probabil că în curând se va spune: „Prea puțin, prea târziu".

Acest lucru se datorează faptului că banca centrală, care a dus rata dobânzii cheie la un maxim al ultimilor 22 de ani cu unsprezece creșteri, este în întârziere. Toți indicatorii principali semnalează o schimbare a vremii. O recesiune americană, care ar ofili și speranțele germane de redresare ușoară în 2025, devine din ce în ce mai probabilă.

În iulie, așa-numita „rată de economisire personală", adică rata de economisire a americanilor, a atins un minim istoric de la criza financiară, la 2,9 %. Aceasta înseamnă că rezervele din epoca coronavirusului au fost epuizate. Depozitul de muniție pentru creșterea cheltuielilor de consum - motorul tradițional al economiei americane - a fost astfel golit.

Veniturile în creștere ar putea, teoretic, să compenseze scăderea depozitelor de economii, dar nu o fac. În timp ce PIB-ul a crescut cu 2,1% în termeni reali anualizați în al doilea trimestru din 2024, venitul intern brut (GDI) a crescut cu doar 1% în aceeași perioadă. Acest declin indică o stagnare a veniturilor reale, care restrânge și mai mult posibilitățile de consum.

McDonald's și Starbucks raportează o scădere a vânzărilor în filialele lor americane. Marele grup de articole sportive Lululemon a raportat, de asemenea, o scădere de trei procente. Dar nu doar categoriile cu venituri mici sunt afectate. Jens Ehrhardt, președinte al DJE Kapital AG, subliniază: „Există, de asemenea, încetiniri semnificative în comportamentul de cheltuieli al americanilor înstăriți. De exemplu, profiturile Sotheby's au scăzut cu 88%, iar Christie's raportează, de asemenea, tonuri restrânse.", potrivit Focus.de.

Tensiunile geopolitice fac ca globalizarea să se clatine. Confruntarea cu China se apropie de apogeu, iar investițiile în lanțurile globale de aprovizionare nu se materializează. JPMorgan vede o „nouă normalitate" a piețelor fragmentate, în timp ce Goldman Sachs prevede o scădere de 3,4% a comerțului mondial.

Deși piața muncii din SUA este încă relativ puternică, există semne de încetinire. Companiile și sectorul public au creat 142 000 de noi locuri de muncă în august, mai puține decât se preconiza.

În același timp, piața muncii din SUA o duce mai puțin bine decât sugerează cifrele la prima vedere. Trebuie să știți acest lucru: După prima publicare, Biroul de Statistică a Muncii corectează cifrele în lunile următoare. În fiecare dintre ultimele două luni, cifrele au fost revizuite în scădere cu 86 000 de locuri de muncă. În iulie, au rămas doar 89 000 de noi locuri de muncă după revizuire.

Multe companii, în special din sectorul tehnologic, se confruntă cu profituri în stagnare sau în scădere. Microsoft a raportat o scădere cu patru procente a profiturilor; Amazon și-a revizuit în scădere prognoza de creștere pentru trimestrul următor. Analiștii de la Morgan Stanley avertizează cu privire la o „contracție a profiturilor" pentru întregul indice S&P 500 în trimestrul al patrulea.

Potrivit unui sondaj recent realizat de National Federation of Independent Business în rândul întreprinderilor mici din SUA, doar 37% dintre antreprenori au raportat că profiturile companiei au crescut în ultimele trei luni. Cea mai slabă cifră din 2010 încoace.

Datoria națională a SUA a crescut cu aproximativ 150 de miliarde USD, ajungând la 35 260 de miliarde USD în august 2024. Gospodăriile private sunt, de asemenea, sub presiune: datoria americană pe cardurile de credit a crescut cu 5,8% de la an la an, ajungând la 1 140 de miliarde USD, potrivit unui raport al Fed din New York. Jerome Powell, președintele Fed, a avertizat în Jackson Hole: „Crește riscul ca o povară necontrolată a datoriei să ducă la o criză financiară".

Warren Buffett, CEO al Berkshire Hathaway, a acumulat aproximativ șase miliarde de dolari în rezerve de numerar în această vară, după ce a descărcat și acțiunile Bank of America într-o serie de vânzări. „Nu mai văd nicio afacere", a declarat recent Buffett într-un interviu acordat CNBC. Mutarea sa este interpretată de mulți ca un semn al apropierii unei recesiuni. Buffett își păstrează pudra uscată.

Concluzia lui Gabor Steingart este că „încetinirea economiei în SUA a început. Recesiunea nu este încă aici. Dar ea a devenit mai probabilă - în ciuda reducerii de ieri a ratei dobânzii".