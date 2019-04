Record absolut pentru Avengers: Endgame, primul film care depaseste bariera de 1 miliard de dolari pe weekend

Cel mai recent film Marvel, "Avengers: Endgame", a devenit prima pelicula care depaseste bariera de un miliard de dolari in incasari in weekendul de lansare.

Mai exact, filmul a incasat 1,2 miliarde de dolari in cinematografele din lumea intreaga, dupa ce s-a situat in acest weekend pe locul 1 in 54 de tari, relateaza New York Times. Asta in conditiile in care pentru a fi realizat a fost nevoie doar de 350 milioane de milioane de dolari, plus 150 milioane pentru marketing. Cererea de bilete pentru "Avengers: Endgame" a fost astronomica in weekend, asa incat AMC Theatre, cel mai mare operator de cinematografe din America de Nord, a introdus 5.000 de vizionari de ultima ora in Statele Unite, ridicand numarul total la mai mult de 63.000. Nouasprezece locatii AMC au rulat filmul 24/24. "Avengers: Endgame" a fost unul dintre cele mai asteptate filme ale anului, pentru ca este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme cu cele mai mari incasari din toate timpurile.