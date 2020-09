Reglare de conturi cu sabii si cutite in cartierul Meteor din Targu-Jiu. Doua clanuri s-au razboit pe niste bani luati de la camatari

A fost alerta in Targu-Jiu dupa ce doua grupuri de romi din Tragu-Jiu s-au atacat cu sabii si cutite. Totul a pornit de la o datorie fata de camatari neplatita la timp. Actiunea s-a petrecut sambata 5 septembrie in cartierul Meteor, in apropierea Statiei Meteo.

Condusi de Sandocan (unul dintre interopii cunoscuti din Targu-Jiu), romii din Obreja au intrat peste o familie din Meteor care nu si-ar fi platit la timp o datorie fata de camatari. Aveau la ei sabii si cutite. Practic, "armata" din Obreja venise, astfel, sa ridice bunurile puse gaj in schimbul banilor. Romii vizati de reglarea de

conturi au anuntat insa politia, scrie gorjeanul.ro.

Imediat au venit fortele de ordine. Mai multe echipaje ale Jandarmeriei, Politiei si Politiei Locale au ajuns sambata in jurul orei 16.00 in cartierul Meteor.

Au reusit sa opreasca atacul lui Sandocan, oamenii acestuia reusind, in schimb, sa-si arunce armele albe in curtea Statiei Meteo, atunci cand deasupra locului actiunii a trecut, cu zgomot, un elicopter.

Armele au fost recuperate de politistii aflati in misiune. Familia vizata de recuperatorii din Obreja ar fi cea a lui Ciupilan.