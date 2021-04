RISE - programul prin care Dell Technologies susține distribuitorii autorizați din Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Noul program RISE este conceput pentru a maximiza potențialul de profit și de creșterea pentru companii. Inițiativa combină ofertele independente existente în fiecare țară, într-o singură ofertă unificată pentru regiune, iar recompense sunt plătite sub formă de e-vouchere sau note de credit care pot fi utilizate pentru următoarea achiziție de produse Dell Technologies.

"Cu portofoliul nostru lider în industrie și cu lansarea RISE, oferim o cale mai ușoară pentru ca acești parteneri autorizați să devină parte a comunității Dell Technologies și să își dezvolte afacerea și mai mult. Prin intermediul RISE, partenerii vor avea o oportunitate sporită pentru a-și susține creșterea împreună cu noi și pentru a se dezvolta."- Ralf Jordan, vicepreședinte, EMEA Distribution, Dell Technologies.

Acest program a fost îmbunătățit și oferă partenerilor posibilitatea de a încasa bonusuri în funcție de performanța din trimestrele anterioare. Adică, au posibilitatea de a evolua în cadrul acestui program, ceea ce îl face și mai atractiv. Recompensele pot fi încasate la sfârșitul trimestrului și plătite sub formă de e-vouchere pentru partenerii Ignite și Boost sau trecute ca note de credit la distribuitor pentru partenerii Advanced și Elite. Recompensele pot fi utilizate la achizițiile viitoare de produse Dell Technologies de la distribuitorul autorizat Dell Technologies ales și pot fi obtinute pentru o gamă largă de produse comerciale, inclusiv monitoare, notebook-uri Latitude, stații de lucru Optiplex și Precision, desktop-uri XPS, servicii de tip After sau Near Point of Sale (APOS / NPOS), servere PowerEdge, Microsoft Reseller Option Kit (ROK) și multe altele.

RISE este disponibil în toată regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Partenerii autorizați existenți vor fi automat incluși în noua ofertă, pe baza volumului de achiziții din ultimele 4 trimestre. Cei noi sunt incluși automat în Ignite. Partenerii noi își pot verifica eligibilitatea și se pot înscrie ca parteneri Ignite și Boost prin intermediul portalului Dell Technologies Performance Portal, în timp ce partenerii din grupurile Advanced și Elite se vor înscrie prin Dell Technologies Incentive Center. Detalii despre grupe și mecanismele recompenselor pot fi, de asemenea, găsite prin portal sau aflați mai multe aici.