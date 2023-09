România lui Klaus Schwab: Cele 16 orașe care vor să elimine total carnea, lactatele și mașinile cu combustie

Mai multe orașe din România plănuiesc să elimine carnea, lactatele și mașinile. Astfel, 100 de orașe au fondat o coaliție numită C40 Cities Climate Leadership Group (C40), care și-a stabilit o „țintă ambițioasă" pentru a atinge obiectivele WEF până în 2030.

Pentru a atinge „Obiectivul", orașele C40 s-au angajat ca rezidenții lor să respecte următoarea listă de reguli obligatorii:

„0 kg consum de carne";

„0 kg produse lactate";

„3 articole vestimentare noi de persoană pe an";

„0 vehicule private" deținute;

„1 zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1.500 km) la fiecare 3 ani/persoană".

Obiectivele orașelor C40 pot fi găsite în raportul „Viitorul consumului urban într-o lume cu 1,5°C ", publicat pentru prima dată în 2019 și reafirmat în 2023, scrie Gândul.ro.

Forumul Economic Mondial a prezentat orașele C40 pe site-ul său web, iar la primele 100 de orașe, care au fondat proiectul, s-au alăturat și altele, numărul lor trecând în prezent de 1.100.

Pe această listă găsim numeroase orașe din România, care au aderat până acum la regulile „zero carne, zero lapte, zero mașini": Aiud, Alba Iulia, Bîrlad, Botoșani, Brașov, Buzău, Câmpina, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Lugoj, Moinești, Petroșani, Pitești, Suceava, Tulcea, Zalău.

Iată câteva din planurile de viitor ale acestor orașe, conform raportului citat mai sus:

C40 are planul de a „salva planeta"

C40 Cities are planul de a „salva planeta" cu un set de „reforme" care să fie introdus în marile orașe ale lumii, reforme care să fie adoptate cu scopul de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030.

Scenariul avut în vedere: fără mașini, fără lapte, fără carne și apoi o reducere drastică și a achiziției de haine noi, a căror producție provoacă emisii. Oamenii își vor putea cumpăra doar trei articole de îmbrăcăminte noi/an.

Obiectivul eliminării cărnii, a lactatelor și a vehiculelor personale până în 2030 „ se bazează pe o viziune viitoare a producției eficiente din punctul de vedere al resurselor și pe schimbări de anvergură în comportamentul consumatorilor ", se arată în raport, citat de ziarul romanesc.de.

C40 este o rețea globală de primari care reprezintă un sfert din economia globală și include aproape 100 de orașe plus 1.143 de orașe și guverne locale care s-au alăturat programului C40 „Cities Race to Zero".

Orașele care se înscriu la „Cities Race to Zero" se angajează, printre altele, să mențină încălzirea globală sub obiectivul de 1,5°C al Acordului de la Paris.