Românului expert în microbiologie care a păcălit Securitatea și a fost decorat de două ir de regina Angliei

Vania Atudorei, un renumit microbiolog român din Canada, a ajuns să fie premiat de regina Marii Britanii şi de premierul Franţei. De-a lungul timpului, a ocupat funcții importante în Canada și Elveția, după ce a fugit din România în timpul regimului comunist.

Cunoscut în special în Canada, dar și în Europa de Vest și într-o bună parte a Africii, Vania Atudorei este absolvent al Universității de Medicină din Iași, iar timp de mai mulți ani a condus laboratorul de microbiologie al fabricii de medicamente Terapia, la Cluj. La sfârșitul anilor 80, expertul a fugit în Elveția, după câteva episoade de conflict cu Securitatea, iar ulterior s-a stabilit în Canada, unde a devenit o somitate. De-a lungul anilor a ocupat funcții importante, iar o bună perioadă de timp a fost expert international al ONU și Băncii Mondiale pentru țări din Africa. În prezent, românul conduce departamentul de control al calității și de anchete la Eurofins, o multinațională cu zeci de mii de angajați, prezentă pe aproape toate continentele, în 45 de țări.

Vania Atudorei: "Primele probleme cu Securitatea le-am avut încă de la Iași. S-a întâmplat când eram student, în anii 4 și 5. Atunci am fost arestat de maiorul Sofronie într-un cămin studențesc din complexul Tudor Vladimirescu din Iași. Organizasem o manifestație studențească, am deranjat și am fost arestat, dar am fost eliberat prin intervenția decanului Facultății de Biologie prof. univ. dr. Corneliu Zolyneak. Eu terminasem cu diplomă de merit facultatea și am luat post la Cluj la fabrica de medicamente. La scurt timp am fost invitat într-un birou de securistul care se ocupa de fabrică, iar el a ținut să mă avertizeze că știe cine sunt și că va fi cu ochii pe mine. Și problemele au continuat. Când am făcut o cerere de pașaport în anii '80 de la Cluj mi s-a dat un aviz negativ.

Eram cunoscut la Cluj deoarece făceam meditații cu mulți elevi, dădeam ore și la Liceul de Științele Naturii, făceam emisiuni la Radio Cluj, prezentam și organizam spectacole la Opera Română, conferințe la Casa Armatei, prezentam spectacole ale ansamblurilor folclorice și festivaluri. Dar am reușit cu pile la București să obțin pașaportul în vara anului 1989. Perioada mea profesională la Cluj a fost cea mai frumoasă perioada din viață mea. Aveam șansă să locuiesc și să muncesc într-un oraș mare, universitar, civilizat, occidental, cu o cultură fenomenală, cu oameni absolut minunați care mi-au deschis toate porțile. Și de altfel ulterior am și adus Ansamblul folcloric Românașul din Cluj în Elveția, iar Ansamblul Someșul-Napoca l-am adus în Canada. Eu profesional și cultural sunt un produs al Clujului, orașul meu de domiciliu de unde am mereu și pașaportul românesc. (...)

Elveția este o țară protecționistă cu legi severe care descurajează imigrația. Cetățenia se acordă numai după 15 ani. Eu aveam sete de libertate, iar Canada era țara care acorda cel mai repede cetățenie, după numai 3 ani. Cu un pașaport canadian nu ai nevoie de vize în majoritatea țărilor lumii. Altfel duceam o viață confortabilă acolo, eram foarte bine și în Elveția. Devenisem director adjunct de laborator la un spital și eram plătit bine, însă era cumva o nesiguranță și instabilitate, deoarece refugiații aveau numai contracte de muncă pe termen determinat. În Elveția studiasem bacteriile implicate în poluarea apelor, coliformi și enterococi, în colaborare cu iluștri microbiologi de la Institutul Pasteur din Paris, în special cu doamna Théa Horaud (Horodniceanu) care mi-a trimis multe articole valoroase. Aceasta mi-a permis să descopăr o nouă metodă de analiză a apelor care a fost publicată la Zurich în Revista elvețiană a apelor în 1992.

În Canada am studiat bacteriile implicate în cariile dentare și cele producătoare de antibiotice - mutacine, în departamentul de Ecologie microbiană a profesorului Marc Lavoie. Am preferat însă ulterior Microbiologia industrială farmaceutică, și predarea la nivel colegial și universitar, și nu cercetarea deoarece în cercetare trebuie în fiecare an să cerșești subvenții și să ai contracte. Ulterior am ajuns expert internațional al ONU și Băncii Mondiale pentru țări din Africa - ACDI - Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională.

Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a a Angliei și a Canadei m-a decorat de fapt de două ori și în plus mi-a trimis și o scrisoare privată cu fotografia sa la aniversarea a 90 de ani de viață. Vă spun sincer, nu mi-a venit să cred când am deschis cutia poștală, iar ștampila poștei regale Royal Mail - Buckingham Palace de pe plic era chiar data 21 aprilie 2016, ziua ei de naștere. Interesant că scrisoarea avea antetul de la Windsor Castle, reședința preferată a Reginei. Regina Angliei m-a decorat în anul 2012 cu ocazia Jubileului de Diamant al Majestății Sale - 60 de ani de la urcarea pe tron, pentru servicii deosebite aduse Canadei. Iar ulterior, în anul 2018, regina m-a premiat din nou pentru voluntariat excepțional menit să salveze vieți.", spune expertul pentru ziare.com