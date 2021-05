Roxen nu a putut califica România în finala Eurovision. Este al treilea eşec consecutiv al ţării noastre

Ţara noastră, reprezentată la ediţia cu numărul 65 a concursului de muzică de către Roxen, a ratat calificarea în marea finală. Eurovision Song Contest a debutat marţi seară, la Rotterdam, în Olanda, cu prima semifinală. Condiţiile de desfăşurare au fost unele cu totul deosebite, din cauza pandemiei, totul desfăşurându-se într-un format restrâns, cu doar 20% din spectatori în Ahoy Arena.

România a fost reprezentată anul acesta de către Roxen (pe numele ei real Larisa Roxana Giurgiu), o tânără foarte talentată din Cluj, în vârstă de 21 de ani, cu o voce cu un timbru aparte. Roxen a intrat în concurs cu numărul 13 şi a cântat piesa "Amnesia", compusă de Adelina Stîngă și Victor Bouroșu (momentul poate fi urmărit mai jos). Eşecul de marţi seara al româncei este pus pe seama lipsei de experienţă a cântăreţei. "Lipsa de experienţă a lui Roxen" a fost una dintre cauzele eşecului de a se califica în marea finală, a spus Liana Stanciu, şefa Delegaţiei României la Rotterdam. "Într-o cameră plânge Roxen, în alta suntem noi. Cred că ne întoarcem acasă", a adăugat aceasta.

Zece ţări s-au calificat mai departe aseară pentru finala de sâmbătă: Norvegia, Israel, Rusia, Azerbaidjan, Malta, Lituania, Cipru, Suedia, Belgia şi Ucraina. Cea de-a doua semifinală are loc joi seara. Prin momentul de marţi seara, România ratează calificarea în finala Eurovision pentru a treia oară la rând. Concursul a fost anulat în 2020, însă ţara noastră a suferit eşecuri similare şi în 2018 şi 2019. Cu toate că piesa trupei The Humans, "Goodbye", era bine cotată la casele pariuri, România a ratat calificarea în finala din 2018, pentru prima oară după 14 ani. În anul următor, la ediţia desfăşurată în 2019 la Tel Aviv, Ester Peony a ratat şi ea calificarea în finală. De-a lungul istoriei Eurovision, România a reuşit să se claseze de două ori pe locul 3, prin Luminiţa Anghel & Sistem - "Let me try" (Kiev, 2005), respectiv Paula Seling şi Ovi - "Playing With Fire" (Oslo, 2010), iar în 2006, la Atena, s-a clasat pe locul 4, cu piesa "Tornero" interpretată de Mihai Trăistariu.