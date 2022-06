ROYAL MAGIC SHOW - REGAL MAGIC DIN LAS VEGAS LA BUCUREȘTI!

ROYAL MAGIC SHOW aduce în România cei mai premiați magicieni ai momentului,



în 13 septembrie la Sala Arena din Oradea,

în 15 și 16 septembrie la Sala Palatului din București

și pe 17 și 18 septembrie 2022 la Craiova la Sala Polivalenta .

Iluzioniști de prestigiu și invitații lor va vor lăsa fără suflare la cel mai important regal al magiei. Succesul incontestabil al spectacolelor lui Christian Farla din Las Vegas de la Hotelul Orleans Siegfried & Roy și Illusions from Las Vegas Tour, Dinnershow of Dreams, Theatretour Mystique Christian Farla, Night of Illusions Theatretour și Kerstcircus Rotterdam AHOY din Olanda, Phantasialand , OVAG Neujahr Variety și Zauber der Illusion în Germania, cap de afiș la spectacolul ROYAL PALACE KIRRWILLER din Franța cât și la Blackpool Wintergarden Theater Galashows în Anglia îi conferă statutul de superstar internațional al magiei.

După David Copperfield și Siegfried & Roy, Christian Farla a caștigat de 3 ori marele premiu ca cel mai bun iluzionist al lumii la IMS Merlin Award, echivalentul premiului Oscar din cinematografie. Alte premii câștigate pe parcursul carierei de Christian Farla sunt: 2 Themeparc IAPAA Big E awards, Grand Prix NMU Champion NL,European FISM Award, Master of Magic Award France, Mandrake o Dor Award France.

Sos & Victoria Petrosyan - The World Best Quick Change Magicians sunt alți doi iluzioniști de renume mondial. Au câștigat la rândul lor IMS Merlin Award, apoi de 2 ori castigatorii trofeului de la Paris- Wizard Trophy și de patru ori câștigători la Londra ai recordului mondial Guinness în Quick Change Magicians (iluzii de schimbare a costumelor cu mare viteză)- 16 costume în 120 secunde. De asemenea sunt câștigătorii medaliei de aur la First International Magic Competition Great World Cup- Champion of Champions în Beijing, China. Mai mult decât atât ei au fost desemnați People of the year ca cel mai bun duo de cabaret din lume - câștigători la ceremonia de decernare a premiilor mondiale de magie din Los Angeles, SUA.

Originalitatea acestui spectacol constă nu numai în performerii internationali ai magiei ci si în îmbinarea a altor trei superatractii ce fac ca ROYAL MAGIC SHOW să fie o producție efervescentă și dinamică.

SHOW GIRLS OF MAGIC ne dezvăluie fuziunea perfectă a magiei de primă clasă cu dansul. Împreună cu cele 5 iluzioniste, baletul spectacolului se va întrepătrunde printre numerele de iluzii și invitații de marcă.

Laureați ai Clownului de Argint la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo, Duo Leosvel și Diosman din Cuba vor învinge gravitația prin forță și dexteritate aducând arta acrobatică la superlativ. Sunt unici în lume!

Veți vedea pentru prima oară în România o atracție de excepție: ACROBAȚII SINCRON LA ROATA DUBLĂ A MORȚII. Veniți din Maroc, curajoșii acrobați ai Trupei Mustafa vă vor ridica adrenalina la maxim!

Momentele deosebite de magie cu maeștii recunoscuți în întreaga lume, aportul celor două atracții acrobatice senzaționale cât și contopirea lor cu muzica și dansul de înaltă calitate fac ca acest spectacol să fie un reper de divertisment magnific!

Semnat de regizorul Brindusa Novac, ROYAL MAGIC SHOW devine emblema superproductiilor de magie din lume în care surprizele se vor ține lanț, iar reprezentațiile se vor juca cu casa închisă!

ROYAL MAGIC SHOW, superstaruri internaționale ale iluzionismului si acrobației la Sala Arena Oradea 13 septembrie, Sala Palatului Bucuresti 15,16 septembrie, Sala Polivalenta Craiova 17,18 septembrie. Bilete pe www.ticketstore.ro, www.salapalatului.ro,casele de bilete ale salilor de spectacol.