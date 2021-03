Senatul a respins proiectul care interzicea serviciilor secrete să racoleze magistrați

Majoritatea PNL-USR din Senatul Romaniei a dat unda verde SRI sa se implice in actul de justitie si sa racoleze magistrati. Proiectul de lege care interzice magistratilor sa colaboreze cu serviciile de informatii, inclusiv in baza protocoalelor si in cadrul echipelor mixte, a fost respins definitiv. Senatul permite serviciilor de informatii sa racoleze judecatori si procurori.

"Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor", respins de Senat dupa ce fusese adoptat de Camera Deputatilor anul trecut, prevedea nu doar ca judecatorii, procurorii, magistatii asistenti si personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii, insa nu pot coopera cu serviciile de informatii in niciun fel, nici macar in baza unor protocoale sau alte documente secrete, si nici macar in cadrul unor echipe mixte formate impreuna cu lucratori ai servciiilor. Pentru incalcarea acestor dispozitii se stabilea si o sanctiune. Mai exact inchisoare de la 5 la 10 ani, limite care se majoreaza cu jumatate in cazul magistratilor cu functii de conducere.