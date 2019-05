Si-a snopit fratele in bataie pentru o mostenire. L-a bagat in spital

Un barbat in varsta de 58 de ani, din Iasi, a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost implicat intr-un conflict violent. Dumitru C. s-a certat cu propriul frate, care a sarit la bataie si l-a lovit in repetate randuri, cu pumnii si picioarele.

Acesta a suferit mai multe fracturi si traumatisme. Din informatiile care au aparut, se pare ca intreg conflictul a izbucnit din cauza unei mosteniri. "In cursul zilei de ieri, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sf. Spiridon» din Iasi a fost transportat un barbat in varsta de 58 de ani, din judetul Iasi. Acesta era policontuzionat prin agresiune fizica. In momentul in care a ajuns la unitatea medicala, pacientul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-facial, fractura la nivelul oaselor nazale, epistaxis oprit spontan, contuzie toraco-abdominala, traumatism la nivelul mainii stangi cu fractura la un deget si contuzie la nivelul genunchiului stang. Acesta a primit ingrijiri in cadrul Unitatii de Primire Urgente si a fost dirijat la Neurochirurgie pentru a beneficia de tratament de specialitate, pentru a fi tinut sub atenta supraveghere medicala si pentru a fi supus unor investigatii mai amanuntite", precizeaza medicii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi.