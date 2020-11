Singurul specialist român în medicina de dezastru: "Am lucrat cu Arafat. Viziunile noastre diferă, el este omul Planului Roșu"

Doctorul şi profesorul Dan-Ioan Mănăstireanu, singurul specialist în medicina de dezastru din România, susţine că nimeni din administraţie nu a apelat la expertiza sa de când a început pandemia de COVID-19. De asemenea, îşi aminteşte de începuturile în medicină, un episod de referinţă fiind cel în care, alături de Raed Arafat, a înfiinţat, la Târgu Mureş, prima societate românească de medicină de urgenţă şi dezastru.

"A fost un hobby. De meserie, eu sunt anestezist. Mi-am luat apoi a doua specializare, în medicina de urgenţă. Sunt crescut la Spitalul Militar, dar în timpul facultăţii am făcut multe gărzi la Spitalul de Urgenţă, iar cultura de medicină militară, de medicină de urgenţă şi de anestezie m-a îndreptat spre medicina de dezastru. Am înţeles ce înseamnă, citind literatură de specialitate şi participând la tot soiul de evenimente, precum teatrele de operaţiuni din Somalia sau cutremurul din Turcia, din '99. La spitalul din Somalia am fost medic-şef la Reanimare, eram în subordinea comandantului.", povesteste pentru Adevarul Dan-Ioan Mănăstireanu.

"Este foarte greu să ai viziunea că dezastrul stă la colţ şi că poate veni în orice moment, când tu te uiţi afară şi e cer senin. Probabil că o astfel de gândire stă şi ca justificare pentru faptul că în momentul de faţă România şi-a desfiinţat toate rezervele pentru medicina de dezastru. Am lucrat împreună cu Arafat. Problema e că viziunile noastre diferă. Eu, sub conducerea domnului profesor Mircea Chiorean de la Târgu Mureş - care l-a crescut şi susţinut pe doctorul Arafat -, am înfiinţat prima societate românească de medicină de urgenţă şi dezastru. Eu m-am ocupat de medicina de dezastru, iar Raed, de cea de urgenţă. El este omul planului roşu.

Eu l-am citit pe domnul profesor Rafila şi să ştiţi că e un om care nu vorbeşte de pomană. El a spus, la un moment dat, că colegiul specialiştilor din Ministerul Sănătăţii nu a mai fost consultat de două luni. Nu ştiu cine e în acel colegiu, dar dacă profesorul Rafila a spus acest lucru, eu sunt îngrozit. N-am spus eu, care vin din exterior, a apus-o Rafila, reprezentantul nostru la OMS. Şi problema e că nu există voinţă. Ce mă îngrozeşte pe mine e că toată lumea vorbeşte de bani, de imposibilitatea noastră - că suntem săraci. Nu e vorba despre asta. Primul lucru care trebuie să existe este voinţă din partea conducătorilor noştri care, din păcate, habar n-au. Sunt efectiv nepregătiţi în acest domeniu.", concluzioneaă dr. Mănăstireanu, profesor universitar, fost director al Spitalului Elias şi fost director-adjunct al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central, membru de onoare al National Disaster Medical System din SUA.