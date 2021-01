Slovacia e prima țară europeana care autorizează Ivermectina pentru tratamentul Covid-19

Ministrul sănătății din Slovacia a dat undă verde folosirii Ivermectinei, un medicament antiparazitar, de uz veterinar, pentru tratarea COVID, arată site-ul guvernului.

Medicamentul nu are autorizare pentru uz uman, însă a fost aprobat pentru tratamentul infecției cu SARS-COV-2 - deocamdată, pentru o jumătate de an, scrie și presa slovacă. Decizia ministrului sănătății slovac, Marek Krajčí, vine după ce expertul în boli infecțioase al ministerului, prof. dr. Ivan Schréter, a înaintat o cerere oficială pentru permisiunea folosirii acestui medicament în spitalele COVID. Ivermectina va putea fi utilizată în toate unitățile medicale, dar și de personalul ambulanțelor, pentru prevenirea și tratarea infecției cu noul coronavirus. În plus, va putea fi eliberată și în farmacii, pe baza prescripției medicale.

Ivermectina este un antiparazitar care, confom unor studii, ar avea efect antiviral și antiinflamator și ar da rezultate în combaterea COVID. În România, medicii au avertizat asupra administrării Ivermectinei ca profilaxie sau tratament anti-COVID, după ce, în Iași și Teleorman, oamenii au golit farmaciile veterinare de Ivermectină. „Nu e toxic, general vorbind, nu ajunge cineva la UPU dacă ia pastiluțele alea, dar nu poate fi folosit. Descurajez total automedicația, un om nu se poate duce de capul lui să cumpere Ivermectină să își administreze, mai ales că are un dozaj aparte: o pastilă funcționează pentru 15 kilograme de masă, se fac unele rotunjiri în funcție de greutate, care trebuie luate într-un anumit fel. Nu e la fel de simplu ca la o aspirină, o iei și gata", a precizat prof. dr. Mihai Mareș.

„Nu există aprobarea pentru prevenirea sau tratamentul infecției cu COVID-19 cu Ivermectină. Care este pericolul pentru oameni ca să ia Ivermectină? Unul dintre efectele adverse care sunt asociate Ivermectinei includ: erupție cutanată, grețuri, vărsături, diaree, dureri de stomac, umflarea feței, efecte neurologice adverse, confuzie, parestezii, scăderea presiunii arteriale și hepatită. Asta spune agenția din Statele Unite (FDA - n.r.) referitor la utilizarea la om a acestui produs în legătură cu infecția COVID", a declarat și Alexandru Rafila.

Secretarul de stat în Ministerului Sănătăţii, Andreea Moldovan, a făcut, de asemenea, precizări în legătură cu acest subiect. Studiile pe care se bazează utilizarea ivermectinei sunt deocamdată inconsistente, pot să spun, din punct de vedere ştiinţific. Şi considerăm că este un risc de a folosi astfel de medicamente care încă nu au fost testate şi considerate sigure şi eficiente în tratamentul COVID.