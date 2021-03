Sofer cu peste 1 la mie alcoolemie a murit in sectia de politie. A fost implicat intr-un accident rutier

Un sofer implicat intr-un accident rutier produs in judetul Prahova si care a fost depistat cu o alcoolemie de peste unu la mie in aerul expirat a murit in sediul politiei, unde fusese condus pentru realizarea verificarilor si incheierea documentelor necesare.

Imediat dupa accident, barbatul fusese dus la spital, apoi externat si dus la politie, insa i s-a facut rau, iar echipajul de urgenta nu l-a putut resuscita. Potrivit datelor furnizate de politia judeteana Prahova, accidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de joi, pe drumul national 1 B Ploiesti - Buzau, in localitatea Valea Calugareasca, unde patru autoturisme sau ciocnit. Cei patru soferi, cu varste de 67 de ani, 45 de ani, 51 de ani respectiv 53 de ani au fost testati la fata locului cu aparatul etilotest, iar in cazul a trei dintre ei alcoolemia a fost negativa, in timp ce pentru barbatul de 67 de ani etilotestul a indicat o alcoolemie de de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat. Dupa accident, el a fost dus la spital, fiind externat cateva ore mai tarziu.

"Dupa externarea din unitatea medicala, barbatul de 67 de ani a fost condus la sediul politiei pentru audiere, impreuna cu ceilalti conducatori auto implicati in accidentul petrecut pe DN 1 B, in cursul zilei. In sediul sectiei de politie, in jurul orei 21:00, inainte de a fi audiat, barbatului i s-a facut rau, motiv pentru care politistii au solicitat prezenta unui echipaj medical. Echipajele medicale sosite la fata locului au aplicat manevre de resuscitare fara succes, barbatul fiind declarat decedat. Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Prahova pentru efectuarea necropsiei", a transmis, vineri dupa amiaza, IPJ Prahova. In urma decesului, politistii au deschis un doar penal pentru ucidere din culpa.