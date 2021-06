Sofer rupt de beat si fara permis prins de politisti in Timis. A fost bagat direct in arest

După ce a chefuit bine in ziua de Rusalii s-a urcat la volan si a plecat la plimbare cu masina, dar a fost oprit de politisti inainte sa produca o tragedie.

S-a intamplat duminica seara langa Lugoj, in localitatea Tipari, unde politistii l-au tras pe dreapta pe un barbat pentru un simplu control in trafic. Cum mirosea zdravan a alcool, soferul de 51 de ani a fost pus sa sufle in etilotest, si nu a fost vreo surpriza cand rezultatul a iesit 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat. La o verificare mai amanuntita, politistii au mai aflat si ca omul nu detinea permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule. Barbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sange si s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis. Dupa vizita de la spital, soferul de ocazie a fost introdus in Arest pentru 24 de ore, timp suficient sa se trezeasca.