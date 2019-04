Sonda spatiala trimisa de Israel spre Luna s-a prabusit

Sonda Beresheet (''Geneza'', in ebraica), trimisa de Israel pe Luna, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare. Prima tentativa a Israelului de a trimite un modul spatial pe Luna a esuat in momentul in care sonda Beresheet, dezvoltata de o companie privata, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare, relateaza agentiile AFP si EFE.

"Nu am reusit sa ajungem, dar am incercat din greu", a declarat omul de afaceri si filantropul Morris Kahn, care a finantat semnificativ dezvoltarea proiectului. In timpul transmisiei in direct de la centrul de control, s-au putut auzi vocile unor membri ai echipei explicand ca motoarele ce trebuiau sa incetineasca coborarea sondei si sa permita asezarea lina a modului au suferit o pana, iar contactul s-a pierdut. Sonda, care semana cu un urias paianjen cu cinci picioare si cantareste 585 de kilograme, era un motiv de mandrie al Israelului, care spera sa poata ajunge din urma SUA, Rusia si China si sa devina al patrulea stat care trimite un modul pe Luna, satelitul natural aflat la o distanta de 384.000 km de Terra.

Sonda a fost dezvoltata de o organizatie privata, SpaceIL, care a lucrat in parteneriat cu societatea aerospatiala Israeli Aerospace Industries (IAI), una dintre cele mai mari companii din domeniul apararii israeliene. Morris Khan, patron organizatiei SpaceIL, a contribuit cu 40 de milioane de dolari la bugetul misiunii, al carei cost total s-a ridicat la 100 de milioane de dolari. Chiar inainte de tentativa de aselenizare, premierul israelian Benjamin Netanyahu a informat ca are in vedere lansarea unui program spatial national.

Modulul lunar fara echipaj Beresheet a fost plasat pe orbita la 22 februarie, fiind prima tentativa israeliana de a ajunge pe Luna - o misiune istorica sponsorizata in totalitate prin donatii private. Pentru sonda israeliana, aselenizarea era misiunea principala, desi la bord se afla si un instrument stiintific pentru masurarea campului magnetic selenar. Vehiculul mai transporta si o capsula continand discuri digitale cu desene realizate de copii, cantece si imagini cu simboluri israeliene, amintirile unui supravietuitor al Holocaustului si o Biblie.