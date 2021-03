"Spartacus Idolul Fetelor" condamnat la inchisoare cu executare pentru "revolutia" organizata de Paste in Rahova

Vasile Badea, zis "Spartacus Idolul Fetelor", a fost condamnat la cinci ani si doua luni de inchisoare pentru scandalul provocat in ziua de Paste a anului 2020 in cartierul Rahova. In acelasi dosar au fost condamnati la inchisoare cu executare si alti scandalagii.

Judecatoria Sectorului 5 a pronuntat in 8 martie 2021 o prima sentinta in dosarul in care mai multe persoane, printre care si Vasile Badea, alias "Spartacus Idolul Fetelor", au fost trimise in judecata pentru un scandal provocat in ziua de Paste a anului 2020, in cartierul Rahova. Persoanele care au luat parte la conflictul din Rahova, pe langa "Spartacus" sunt: Oradea Badea, zisa "Somerta", Gigi Constantin, zis "Bertolon", Antonio Dinca, zis "Samir", Nicusor Lider, zis "Crecea", Gloria Ion, zisa "Tarta", Veronica Calin, zisa "Gratiela" si Stefan Stangaciu.

In urma procesului, Judecatoria Sectorului 5 a aplicat urmatoarele pedepse:

Constantin Gigi, zis "Bertolon" - sapte ani si trei luni de inchisoare

Vasile Badea, zis "Spartacus Idolul Fetelor", - cinci ani si doua luni inchisoare

Nicusor Lider, zis "Crecea" - cinci ani si trei luni de inchisoare

Antonio Dinca, zis "Samir" - un an si noua luni de inchisoare cu suspendare

Ceilalti inculpati din dosar: Oradea Badea, Gloria Ion, Veronica Calin si Stefan Stangaciu au fost achitati.

Totodata, Judecatoria Sectorului 5 a dispus confiscarea mai multor arme folosite de "armata" lui "Spartacus" impotriva Politiei: coasa maner din lemn, 2 sape cu maner din lemn, topor cu maner din lemn. Sentinta Judecatoriei Sectorului 5 nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti. "Spartacus" si "tovarasii" au fost trimisi in judecata pentru ultraj, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere dupa ce i-a amenintat cu moartea pe politistii si jandarmii veniti sa aplaneze conflictul din Rahova. Scandalul a avut loc in ziua de Paste a anului 2020, cand mai multe persoane au organizat o petrecere pe o strada din cartierul Rahova, dupa care pe seara s-au luat la bataie, pe fondul consumului de alcool.

Printre participanti s-a aflat si "Spartacus Idolul Fetelor", care a amenintat in timpul petrecerii din strada ca va declansa o revolutie in cartierul Rahova in plina stare de urgenta. "Sa-nnebunesc daca nu vine Jandarmeria, ii rasturnam! M-am jurat pe copiii mei! Eu cu fratii mei si cu nepotii mei! Cum vine prima masina, cum ii rasturnam! Asteptam Politia! Revolutie! Revolutie!", spune "Spartacus" intr-o inregistrare video. Pentru aplanarea conflictului au intervenit echipaje de politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul Actiuni Speciale (SAS), care au folosit armamentul din dotare pentru a-i linisti pe "petrecareti", dupa ce acestia au devenit violenti. Dupa ce a fost dus la Politie, "Spartacus" a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care si-a cerut scuze pentru ce s-a intamplat: "Ami pare rau la domni politisti".