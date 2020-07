Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania. O mare parte dintre acestia vor fi relocati in zona Marii Negre

Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre NATO, in timp ce 6.400 se vor intoarce in SUA, multi urmand sa fie desfasurati prin rotatie in Europa, a spus Esper intr-o conferinta de presa la Washington, informeaza Agerpres.

Cei retrasi vor fi in mare parte mutati in Belgia si Italia, dar Washingtonul are in vedere repozitionarea unor trupe si in Polonia si statele baltice, daca se ajunge la un acord cu aceste tari cu privire la statutul lor, a precizat seful Pentagonului, conform AFP. Reuters scrie ca armata SUA isi va muta cartierul general din Stuttgart in Belgia.

Mark T. Esper, secretarul american al Apararii, a anuntat miercuri ca circa 5.600 din militarii aflati in Germania vor fi relocati in alte baze din Europa si ca o parte dintre acestia vor fi relocati in zona Marii Negre, fara sa numeasca tarile in care vor fi amplasati, potrivit G4media.

Singurele state aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria si Turcia.Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferintei de presa de la Pentagon ca unul dintre motivele relocarii militarilor din Germania in zona Marii Negre este nevoia de a descuraja postura agresiva a Rusiei si a-i asigura pe aliatii din regiune de sprijinul SUA.

"Suntem la un punct de inflexiune in istoria NATO", a spus Mark T. Esper, care a adaugat ca Rusia si China au un comportament tot mai agresiv. Mutam fortele armate din Europa Centrala, din Germania, spre Est, in zona Marii Negre si Polonia, unde sunt noii nostri aliati pe care vrem sa ii asiguram de sprijinul nostru", a mai spus Mark Esper.

Mutarea este facuta "intr-o maniera care va intari NATO, va intensifica descurajarea Rusiei, "ii va reasigura pe aliati" si va "imbunatatiti flexibilitatea strategica a SUA", a spus Esper, citat de agentia de presa germana.

Presedintele american Donald Trump a anuntat in iunie planuri privind o retragere partiala a personalului militar american din Germania, pe fondul unei dispute de lunga durata cu Berlinul privind cheltuielile de aparare. In Germania vor ramane 24.000 de militari americani din 36.000 in prezent.